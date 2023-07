Katalán lapértesülések szerint a címvédő Barcelona szeretne faragni a bérköltségen. Jelenleg ez az összeg 530 millió euró, Laporta elnök célja, hogy levigyék 450-470 millió körülire.



Kezdésképp a klub elengedi négy labdarúgóját, ezzel mintegy ötvenmillió eurót spórolnak. A váltás gyorsítása érdekében még a munkakeresésbe is besegítenek.



A 29 éves francia válogatott védő, Samuel Umtiti az előző szezont az olasz Lecce csapatánál töltötte kölcsönben, ahol jó értékeléseket kapott. Útja Lyonba vezet, akiknek fizetni sem kell érte, viszont a bérigénye fedezéséhez el kell adniuk Castello Lukebát.



A szintén hátvéd Clément Lenglet is kölcsönben szerepelt legutóbb, ő vélhetően marad is a Tottenham játékosa, 10 millió eurós ellenértékre számíthat érte a Barca.



A távozók sorát gyarapíthatja Alex Collado, akit az Elchének adtak kölcsön a katalánok az előző idényben, valamint az amerikai válogatott Sergino Dest is, ő Milánóban töltötte a 2022/23-as szezont.





A megszorítások a klub más szakosztályait is érintik, különösen a kosarascsapatot.

Borítókép: Joan Valls/Urbanandsport /NurPhoto via Getty Images