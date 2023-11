Miodrag Radulovic, a vasárnap Budapesten játszó montenegrói labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya gratulált a magyar csapatnak, hogy kijutott az Európa-bajnokságra.

"Először is szeretnék gratulálni a magyaroknak az Eb-részvételhez. Megérdemelték, mert egyedüliként veretlenek a csoportban" - kezdte szombati sajtótájékoztatóját az 56 éves tréner.

Radulovic szerint nemcsak a minimális kijutási esély miatt fontos számukra a magyarok elleni találkozó, hanem hogy jó szájízzel zárják le a sorozatot, ugyanis Eb-résztvevő csapat legyőzésével bizonyíthatnák maguknak, hogy nekik is helyük lehetne a kontinensviadalon. A harmadik helyen álló Montenegró csak úgy juthat ki az Eb-re, ha nyer az éllovas magyarok ellen, a csoport másik összecsapásán pedig a második szerbek hazai pályán kikapnak a nyeretlenül sereghajtó bolgároktól.

"Az Eb-selejtezők során javuló formát mutatunk. Legutóbbi öt meccsünkből hármat megnyertünk, és minden alkalommal legalább két gólt szereztünk" - szögezte le Radulovic, aki szerint együttese jobb képet mutatott annál, mint ahány pontja van a selejtezőcsoportban, ezért mindenképpen büszke az eddigi teljesítményre, mert játékosai méltóképpen képviselték országukat.

A szakember azt nem árulta el, hogy három- vagy négyvédős rendszert alkalmaz majd, de azt igen, hogy két támadót küld pályára.

"Mi felkészültünk, és nyernünk kell, hogy legyen esélyünk. Az első lépést megtettük Litvánia legyőzésével, de azzal vagyok különösen elégedett, ahogy megtettük. Most jön a második lépés, ugyanolyan hozzáállást várok a játékosoktól, mint csütörtökön" - mondta Radulovic arra utalva, hogy két napja 2-0-ra verték a balti csapatot.

A futballisták részéről Stefan Savic azt hangsúlyozta, amíg van esély, addig reménykedni kell. Szerinte ha már nem lenne esélyük a kijutásra, akkor is ugyanolyan elszántsággal vetnék magukat a küzdelembe, mert a válogatottat és az országot képviselni felelősség.

"Kétélű, hogy a magyarok már Eb-résztvevők. Akár az is lehet, jobban játszanak majd, tekintve, hogy nincs rajtuk teher. Ami fontos, hogy mi tegyük meg azt, ami rajtunk múlik, még ha az esélyünk minimális is az Eb-re" - mondta az Atlético Madrid belső védője, aki kiemelte, ha Bulgária nem kapott volna gólt az utolsó pillanatban a magyaroktól, akkor Montenegrónak most saját kezében lenne a sorsa, hogy kijusson az Eb-re. "A történtekre pozitív reakciója volt a csapatnak, ami megmutatkozott Litvánia ellen. Most is a lehető legjobban akarunk teljesíteni, de nehéz lesz hazai pályán a magyarokkal játszani" - mondta.

A holland Danny Makkelie sípjelére a Puskás Arénában vasárnap 15 órakor kezdődik a magyar-montenegrói mérkőzés, melyet az M4 Sport és a Kossuth Rádió élőben közvetít. A nemzeti együttes döntetlennel bebiztosítaná a csoportelsőségét, mellyel december 2-án a második kalapból várhatná a hamburgi sorsolást.

Fotó: ANP Sport via Getty Images