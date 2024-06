Vitathatatlan, hogy Sir Alex Ferguson pompázatos, huszonhat Manchester Unitednél töltött éve alatt számos nagyszerű futballista fordult meg a kezei alatt, a skót szakember szerint viszont a megannyi sztár közül mindössze négy korábbi futballistáját lehet a világklasszis jelzővel illetni.

„Nem szeretném egyik futballista érdemeit sem kisebbíteni, akik a 26 éves United-karrierem során nálam játszottak, de csak Eric Cantona, Ryan Giggs, Paul Scholes és Cristiano Ronaldo volt világklasszis szinten. Négyük közül pedig Ronaldo volt a karácsonyfa csúcsdísze!” – fogalmazott Ferguson.

„Volt néhány fantasztikus játékosom, akiket talán egytől egyig nevezhetnénk világklasszisnak, de ha átgondolom, ők négyen változtatták meg bármelyik mérkőzést, ahol pályára léptek. Ez az oka, hogy őket választottam.” – tette hozzá.

Eric Cantona az egyik a felsorolásban, a szeszélyes francia támadó talán az egyetlen játékos volt, aki szinte sosem kapott Sir Alex elhíresült dühkitöréseiből. Mindössze egymillió fontért érkezett a Leedstől 1992-ben, és hiába csak öt évet töltött a Unitednél, 4 Premier League és 2 FA-kupa győzelemmel örökre beírta magát a klub legnagyobbjai közé.

Ryan Giggs is helyet kapott, a felsorolásban, a walesi ikontól senki sem lépett pályára többször Manchester United mezben a klub 146 éves fennállása alatt. Ferguson egyik legfontosabb játékosa volt, 13 bajnoki címet, 4 FA- és Ligakupát, valamint két bajnoki címet is nyertek együtt. Giggs a kulcspillanatokban rendre hozzá tett a mérkőzésekhez, ennek és a klub iránt mutattot hűségének is köszönhető a jelenléte a listán.

Természetesen Cristiano Ronaldo sem maradhatott le. Minden idők egyik legjobb játékosa a mai napig egyfajta apa-fia kapcsolatot ápol a skóttal. CR a 21. század egyetlen United-játékosa, aki a csapat játékosaként nyert Aranylabdát, hat év alatt 3 bajnoki címet, egy Fa-kupát és a Bajnokok Ligáját is elhódította.

Végül, de nem utolsó sorban Paul Scholes-t nevezte meg Sir Alex, az elnyűhetetlen középpályást minden idők egyik legjobb angol labdarúgójaként tartják számon.

Scholes a legnagyobb meccseket is kontrollálni tudta és a klub történetének legszebb góljai közül többet is ő szerzett. Pep Guardiola és Zinedine Zidane is elismerően szólt róla az évek során, mondani sem kell, miért. Paul Scholes a Premier League egyik legjobb középpályása volt, helye megkérdőjelezhetetlen Fergie listáján is.

Kisebb meglepetésre David Beckham sem került be a négyesbe, az angol ikon mellett többek között honfitársai, Wayne Rooney és Rio Ferdinand, valamint Roy Keane, Nemanja Vidic, Ruud van Nistelrooy és Peter Smeichel is lemaradt.

Becks így reagált, mikor anno megkérdezték a kihagyásáról:

„Egyáltalán nem sértett meg. Minden idők legnagyobb edzője alatt játszhattam. Szerencsésnek mondhatom magam, hogy olyan futballistákkal pályára léphettem, akikkel, és azzal a csapattal értem el sikereket, amelyet a legjobban szeretek. Egyetértek vele, vannak kifejezetten olyan játékosok, akik világklasszisok voltak. Hálistennek többükkel játszhattam együtt.” – mondta az angol.

(Borítókép: Ash Donelon/Manchester United via Getty Images)