Az Atlético Madridnak van múltja abban, hogy veterán barcelonai sztárokat szerezzen és jól használja őket, és ezen a nyáron ismét megismételnék ezt a trükköt.

Ferran Martinez szerint az Atlético Madrid fontolgatja, hogy leigazolja a Barcelonától Jordi Albát. A balhátvédnek a nyáron 38 millió eurós fizetése lesz a halasztott bérek miatt, így a Barcelona szeretné őt eladni, vagy legalábbis csökkenteni a bérét. Az Atlético hajlandó lehet ajánlatot tenni érte, vagy akár be is vonhatja őt egy Yannick Carrasco-üzletbe.

A másik klub, amely Albát figyeli, a szaúd-arábiai Al Hilal. Mivel Sergio Busquets távozóban van, ők is érdekeltek lennének abban, hogy összehozzák őket, akár Lionel Messivel is. Alba fenntartotta, hogy a szerződésének utolsó évét is Barcelonában szeretné tölteni, de nem kétséges, hogy vagy a feltételeinek módosítása, vagy a távozása a klub prioritási listájának élén áll a nyáron.

Ha Alba a Metropolitanóba költözne, akkor követné a két csapat közötti megállapodások sorát. David Villa és Luis Suárez is bajnoki címhez segítette az Atlético Madridot, miután távozott a Barcelonától, míg Antoine Griezmann a visszatérése óta, amióta véglegesítette a visszatérését, átütő sikert aratott. Memphis Depay eddig kevésbé volt sikeres, de még korai az ő helyzete.

Borítókép: Joan Valls/Urbanandsport /NurPhoto via Getty Images