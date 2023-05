A Manchester United a Goal.com értesülései szerint egy 60 millió eurós ajánlattal próbálná meggyőzni a Napoli védőjét, Kim Min-Jae-t.



A korei hátvéd ellenállhatatlan formában játszott az idei szezonban, ezzel kulcsszerepet vállalva a Napoli bajnoki címéből. Emellett a katari vb-n is megmutatta, mire képes.

Nem csoda hát, hogy Európa legjobb klubjai sorakoznak kegyeiért.

Állítólag Kim szerződésében szerepel egy 45 millió eurós kivásárlási ár, amit külföldi csapatok aktiválhatnak július 1-15 között.

A Manchester United arra készül, hogy ezt a kivásárlási árat jóval meghaladó ajánlatot tenne a korei védőért (60 millió euró), ezzel jelezve, hogy ők márpedig nagyon komolyan gondolják a leigazolását.

Egy ekkora összeg már elegendő lehet ahhoz, hogy a játékos is vegye a lapot, illetve a klub is a vörösök ajánlatát részesítse előnyben a riválisokkal szemben.

Manchester United would be ready to make a €60 million offer for Kim Min Jae whose contract contains a release clause. Napoli are examining the European market to look for a potential replacement for the Korean. [CdS] #Napoli #ManUtd pic.twitter.com/ZvyhRlFcv2