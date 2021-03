A finálé házigazdája eredetileg Szöul volt, de a koronavírus-járvány megfékezésére hozott dél-koreai korlátozások, az ottani szigorú karanténkötelezettség miatt változtatásra volt szükség. Klaus Schormann, az UIPM elnöke másfél hete, a Budapesten rendezett fedett pályás idénynyitón tájékozódott a magyarországi helyzetről és a vk-finálé itteni megrendezésének lehetőségéről, majd a nemzetközi szövetség végrehajtó bizottsága szavazta meg a cserét. A vk-döntő időpontja nem változik, azaz május 13. és 16. között bonyolítják le.



A vk-sorozat tavaly a kairói nyitány után a pandémia miatt félbeszakadt. Most március 24-től 28-ig Budapesten folytatódik, aztán áprilisban két fordulót rendeznek Szófiában, végül pedig következik a finálé.



A UIPM hétfői közleménye kiemeli, hogy Magyarország idén három kiemelt esemény helyszíne lesz, mert a márciusi vk-verseny és a májusi döntő között április 22. és 25. között tesztversenyt is rendez, melyen az újfajta, rövidebb, pörgősebb lebonyolítást finomítják. Mindezeket megelőzte a Peridot fedett pályás viadal, amely gyakorlatilag egy év szünet után az első megmérettetési lehetőség volt a nemzetközi mezőny számára.



"A magyar fedett pályás versenyen láthattuk, mennyire értékelték a versenyzők és az edzők a magas színvonalú szervezést, és nagyon jó hír a közösségünk számára, hogy a világkupadöntő megrendezését illetően még egyszer számíthatunk Magyarországra" - fogalmazott Klaus Schormann, aki egyben köszönetet mondott a magyar szövetségnek, illetve a tágabb sportközösségnek és a politikának a "hihetetlen támogatásért", amelyet a jelenlegi nehéz helyzetben a sportágnak nyújt.



"Óriási megtiszteltetés és egyben nagy felelősség is a szervezőbizottság számára egy ilyen rangos esemény megrendezése, de élvezzük a sportvezetés, az Emmi támogatását, bizalmát, ami szükségszerű ahhoz, hogy ennyi versenyt rendezhessünk, és a nemzetközi öttusaélet számára segítő kezet biztosítsunk ebben a rendkívüli pandémiás helyzetben" - reagált a UIPM döntésére Bretz Gyula, a Magyar Öttusa Szövetség elnöke a MÖSZ honlapján.

"A nemzetközi szövetség törekvése az, hogy a kairói világbajnokságot leszámítva az összes fontos olimpiai kvalifikációs versenyt Európában tartsa, így a más kontinensekről érkező nemzetek öttusázói a versenyekkel, edzőtáborokkal együtt ezen a kontinensen tudják tölteni a kairói világbajnokságig hátralévő időszakot. Szakmai szempontból nagy lehetőség számunkra a budapesti világkupa és a világkupadöntő megrendezése is."

"A helyszínnel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy előrehaladott megbeszéléseket folytatunk Székesfehérvárral, amely komoly bázisa a magyar öttusasportnak és felkészült egy ilyen rangos esemény lebonyolítására."



A vk-fináléban az addig megszerzett pontok alapján a legjobb 36 férfi és női öttusázó vehet részt. A vk-sorozatban elért eredmények beleszámítanak az olimpiai kvalifikációs rangsorba, ami azért lényeges, mert a tokiói mezőnyt erről a ranglistáról töltik majd fel.



A magyarok közül eddig Demeter Bence és Kovács Sarolta rendelkezik olimpiai kvótával.

