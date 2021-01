CESA® (Central European Strongman Association) néven új, független erősember szervezetet alapított Sebestyén János és több mint egy tucat másik sportoló. A 2017-ben HSMA Magyarország legerősebb embere címet is szerzett Sebestyén mellett jelenleg már több, mint 20 sportoló jelezte versenyezési szándékát a CESA® színeiben. Céljuk, hogy népszerűsítsék az erősember sportágat az amatőr sportolók körében. Emellett 2021-ben saját, hat állomásos versenysorozatot is indítanak a már ismert Prémium Liga Kupa néven.

Megkezdte 2021-es első versenysorozatának szervezését a tavaly ősszel megalakult CESA® (Central European Strongman Association). Az új, független közép-európai erősember szervezet Prémium Liga Kupa nevű sorozata április második felében indul. A hat fordulós pontgyűjtő versenyen olyan versenyszámokban mérhetik össze erejüket a versenyzők, mint kamionhúzás, kőgolyó pakolás, magasba dobás, autótartás, felhúzás, tolás és lengő cipelés.

A CESA® egy sportolói kezdeményezésre életre hívott szerveződés, sportliga (későbbiekben szövetség), melynek célja Közép-Európa erősember sportjának szélesebb körben való népszerűsítése, versenyek szervezése, lebonyolítása.

Alapítói a sportág több mint egy tucat jeles képviselője. Vezetőségi tagja Sebestyén János, aki több mint 10 éve az erősember sport egyik legismertebbje: 2017-ben HSMA Magyarország legerősebb embere címet szerzett, többször volt országos bajnok egyénileg és párosban, ismert nevén „Silverboy”.

Emellett nemzetközileg is komoly sikereket tudhat magáénak, legutóbb 2019-ben, Norvégiában szerzett második helyet a IHGF sziklaemelő világkupa versenyen. A CESA társalapítója Molnár Zsolt, akivel Sebestyén négy éven keresztül egyhuzamban, párosban nyerte a magyar országos bajnokságokat.

„Az erősemberek számára fontos előrelépés a sportliga megalakulása, hiszen általa nem csak Magyarországon, hanem a későbbiekben Európa más országaiban is könnyebben nyílik lehetőségük versenyzésre, felkészülésre, kapcsolatépítésre. A vírushelyzet miatt nem biztos, de reménykedünk benne, hogy már az első, hat fordulós versenyünk egyik állomása is határon kívül lehet. A jövőben azonban minél inkább ki szeretnénk terjeszteni nemzetközi szintre a szerepvállalásunkat” – mondta Sebestyén János, aki hozzátette: tapasztalataikkal a profi és amatőr versenyzőket szeretnék segíteni a felkészülés terén is, hiszen közös cél, hogy csúcsformában versenyezzenek.

Az első, Prémium Liga Kupa 2021 nevű sorozat támogatója a Prémium Média & Sport Management Zrt. A szabad nevezés előreláthatólag februárban indul.

Bővebb információ ITT!

Forrás és képek: Prémium Média & Sport Management Zrt.