Szilágyi Péternek remekül sikerült az 575 Keszthely Triathlon Középtávú Magyar Bajnokság, amit korosztályában a második, míg abszolútban a negyedik helyen zárt. Péter az ON Running Hungary kérdéseire elmondta, hogy az élsport mellett civilben tűzoltó, jó fél éve már apuka, jelenleg pedig gőzerővel készül a hosszútávú országos bajnokságra és Hawaii-n megrendezésre kerülő Ironman világbajnokságra.



- Június 19-én Keszthelyen versenyeztél, ahol végül a negyedik helyet szerezted meg összetettben. Értékeld kérlek a viadalt!

- Első körben az abszolút dobogó volt a célom, ami ugyan nem jött össze, de elégedett vagyok az elért helyezésemmel. Egyedül az úszás volt döcögősebb, ott kaptam is pár könyököst, azonban a holtpont a futásnál volt. Úgy érzem azon még lehet mit csiszolni.



- Mik a főversenyeid az idei szezonra?

- Előzetesen a nagyatádi hosszútávú országos bajnokság és a hawaii világbajnokság voltak, illetve vannak a fókuszban, de útközben úgy alakult, hogy a duathlon VB is csatlakozik ehhez a sorhoz, ami egyfajta felpörgető versenyként funkcionált számomra. A táv és a versenyrutin miatt is szerettem volna elindulni ott – összességében jó döntésnek bizonyult.



- Mik a céljaid ezen a két megmérettetésen?

- Az országos bajnokságon a dobogó, a világbajnokságot illetően meg nehéz bármiféle célt kitűznöm magam elé, mivel brutális lesz a hőség és akkor szél szerepét még nem is említettem, de szerencsére előbbit – bármilyen furcsán is hangzik – kimondottan szeretem.

Hawaiira már két évvel ezelőtt sikerült kvalifikálnom, azonban a covid átírt mindent. Örülök, hogy végre rajthoz tudok állni és ezen az ikonikus pályán tehetem próbára magamat.



Szilágyi Péter verseny közben



- Mostanra már viszonylag sokan tudják rólad, hogy az élsport mellett van egy civil hivatásod is, mégpedig a tűzoltóságnál. Mesélnél nekünk erről a nem mindennapi párosításról?

- Öt éve a sport miatt választottam a tűzoltói hivatást, amikor még egyetemista voltam. Ekkor jutottam arra az elhatározásra, hogy a sportra helyezem a fókuszt, mivel egyre több szép eredményt tudtam elérni. Ehhez azonban kellett egy olyan munka, ami összeegyeztethető a sportolói ambícióimmal. Így jött képbe a tűzoltóság, elsősorban az időbeosztás, másodsorban a fizikai elvárások miatt. 24/48 munka és „pihenés” - így néz ki általánosságban a rutinom. Ehhez jön még hozzá a családom, a feleségem és a fél éves kisfiam Hunor.



- Miként néz ki egy napod a munkában?

- 5:50 re szolgálatkész állapotban kell már lennünk, majd ellenőrizzük a felszereléseket és az eszközöket. 7-7:30 körül eligazítás, hogy mi várhat ránk aznap. A klasszikus értelemben vett tűzoltói teendők mellet számos szolgáltatás fűződik a mindennapokhoz. Tüzivíz rendszer ellenőrzés, tűzoltókészülékek ellenőrzése és egyéb sokrétű feladatok, délután pedig gyakorlati vagy elméleti képzéseken veszünk részt. Mivel a munkánkhoz magasfokú fizikum is szükséges, így biztosított számunkra egy órányi edzés is, ami az esetemben egy rövid torna, illetve nyújtás szokott lenni.



- Ennek fényében, hogy áll össze az edzésmunka?

- Általánosságban heti 20-25 órányit tesznek ki az edzéseim, attól függően, hogy felkészülési vagy versenyidőszak van éppen. Reggel úszás, délután pedig kombinált tréning, azaz kerékpározás és egyből utána futás. Továbbá négyhetes ciklusokkal dolgozok, benne egy lazább héttel és felmérőkkel a végén.

- A sportág sajátossága, hogy három diszciplínában kell kiegyensúlyozottan teljesíteni, ami igencsak embert próbáló feladat. Melyik a mumusod a három szám közül?

- Hát én a kerékpárt sorolnám ebbe a kategóriába. Korábban kilenc évig úszó voltam és a futásban is vannak szép eredményeim, meg mégiscsak az az utolsó szám. Utóbbiban – a mezőnyt nézve – viszonylag jónak is számítok, így az áll a legközelebb a szívemhez. A kerékpárt illetően sajnos van egy negatív élményem is a közelmúltból, ugyanis az edzőtáborban volt egy nagyobb bukásom, ami nagyon visszavetett. Igyekszem külön szakember segítségével leküzdeni az itteni hátrányom, és ennek vannak már látható jelei is szerencsére.



Szilágyi Péter edzéshez készülődik.

- Említetted, hogy fél éve született meg a kisfiad, Hunor. Milyen a családi légkör, így plusz egy fővel?

- Szerencsések és nagyon hálásak is vagyunk, hogy itt van nekünk. Nagyon kiegyensúlyozott és nyugodt baba. Rengeteg örömet okoz nekünk!



- Milyen számodra az ideális nyaralás?

- Legutóbb az esküvőnk után voltunk olyan úton, aminek kvázi semmi köze nem volt a versenyzéshez. Egész évben úton vagyok, versenyekre jön a család, így leginkább ezek az utak adják a nyaralást.



- A sok utazás, versenyzéshez szükséges felszerelések és persze a megélhetés komoly anyagi teherrel jár, még akkor is, ha az ember civil foglalkozással rendelkezik. Hogyan tudod fedezni ezeket a terheket?

- Szerencsére több személyes szponzor is felkarolt engem, akik segítik a karrieremet és támogatnak engem, én meg cserébe igyekszem minél nagyobb versenyeken, minél jobb eredményeket elérni!

Forrás és képek: ON Running Hungary