A súly mindkét kiemelkedő tudású versenyzője, Szőke Alex, valamint az év elején súlycsoportot váltó Lévai Tamás szeme előtt is a jövő évi párizsi olimpia lebeg.

A világbajnoki ezüstérmes, tokiói játékokon ötödik Szőkének nem igazán a tervei szerint alakult az idei szezon, ugyanis januárban kikapott Lévaitól, aki - akkor nagy meglepetést keltve - a korábbinál két súlycsoporttal feljebb mérlegelt be az első válogató versenyre. Ezt követően a bukaresti U23-as Európa-bajnokságon - a döntőben vitatható bírói döntéssel kapott ki, így - második lett, majd nyakproblémákkal küzdött és nyáron gerincműtéten esett át, a világbajnokságra pedig ezért nem volt esélye kijutni. Októberben azonban visszatért a tiranai U23-as vb-n.

"Négy hónappal ezelőtt még a műtőasztalon feküdtem, most már hála istennek jól vagyok. Jelenleg leginkább magamra szeretnék figyelni és visszatérni a régi formámhoz vagy inkább még jobb formához. Utána pedig nyilván ki szeretném vívni a válogatottságot és minél jobban szeretnék szerepelni a nemzetközi versenyeken" - mondta az MTI-nek Szőke Alex, aki Tiranában szoros mérkőzésen maradt alul német ellenfelével szemben a nyolcaddöntőben, majd búcsúzott a versenytől. Elmondása szerint nem volt elégedett a szereplésével, viszont pozitívumként értékeli, hogy visszatért a nemzetközi légkörbe és az alapozástól kezdve a jövő évre tekint.

"Ha jól szerepelek, és én indulok az Eb-n, ott pedig éremért birkózhatok, akkor valószínű, hogy a kvalifikáción is én indulok majd. Ez a célom, ezért dolgozom, és ezért szeretnék leginkább magamra figyelni, hogy minél jobban fel tudjak készülni, és minél jobb teljesítményt tudjak nyújtani" - tette hozzá az erzsébeti versenyző, aki 2021-ben legyőzte a világbajnok és Eb-ezüstérmes Kiss Balázst, majd a világkvalifikáción megszerezte a kvótát, most azonban már az európai tornán szeretné bebiztosítani a helyét Párizsra.





Lévai Tamás (fotó: MTI/Kovács Anikó)

Az idei meglepetésembernek, a 82 kg-ban világ- és Európa-bajnoki bronzérmes Lévai Tamásnak is hasonló céljai vannak a 2024-es évet tekintve. A BHSE 24 éves birkózója "betoppant", de hamar megszokta új súlycsoportját, márciusban megnyerte a dán Thor Masters nemzetközi viadalt, majd nyáron a Polyák Imre-Varga János emlékversenyt is. A belgrádi olimpiai kvalifikációs világbajnokságon azonban nem tudta megszerezni az ötkarikás kvótát, ugyanakkor az a célja, hogy az azt megelőző teljesítményét vigye tovább a jövő évre, s már a január 10. és 14. között sorra kerülő zágrábi rangsorversenyen felállna a dobogó tetejére, hogy előnyben legyen a címeres mezért vívott párharcban.

"A legjobb eredményeket kell hoznom már az év elejétől, és már az első alkalommal meg is szeretném csinálni az európai kvalifikációt, majd az olimpiát is. Erre válogatózok majd Alexszel. Nyerjen a jobbik" - hangsúlyozta Lévai, akit testvérei is motiválnak az ötkarikás álmok valóra váltásában. - "Azt szeretnénk, hogy ebből sporttörténelmi siker legyen egyszer, mivel sok testvér volt: mind magyar oldalon a Lőrincz tesók vagy az oroszoknál Szajtyijevék, vagy a volt szovjet Beloglaszov testvérek. De hárman még nem nagyon voltak, akik taroltak, és nekünk ez a célunk" - mondta, majd azt is kifejtette, hogy szeretnének fivéreivel, a vb és Eb-második Zoltánnal és az idei U20-as vb-n és Eb-n ezüstérmes Leventével is szőnyegre lépni ugyanazon ötkarikás játékokon pályafutásuk során.

Az április 4. és 7. között Bakuban sorra kerülő európai viadalon súlycsoportonként csak két indulási jogot osztanak, míg május 9-12. között Isztambulban a kategóriák utolsó három helyének sorsa dől majd el.

Borítókép: Tom Pennington / Getty Images Hungary