Székely Zója nyerte a női tornászok egyéni összetett országos bajnokságát, amelyet a Központi Tornacsarnokban rendeztek péntek délután.

A magyar szövetség beszámolója szerint a verseny végletekig kiélezett volt: az első két szer után úgy tűnt, a dunaújvárosi Eb-ezüstérmes Kovács Zsófia végez az első helyen, de az utolsó két szeren, gerendán és talajon több hibát is elkövetett, így megelőzte őt Székely Zója, aki viszont kiváló gyakorlatokat mutatott be. Harmadikként Szujó Hanna zárt.



Draskóczy Imre szövetségi kapitány elmondta, nagyon elégedett volt Székely Zója teljesítményével, mert szépen, kiegyensúlyozottan szerepelt, ugyanakkor reményei szerint a szombati finálékban, illetve a következő versenyeken Kovács Zsófia és Makra Noémi jobb formát mutatnak majd.



"Nagyon boldog vagyok, hogy megnyertem életem első összetett országos bajnoki címét. Kovács Zsófia mindenki számára nagy ellenfél, emiatt rendkívüli büszkeséggel tölt el, hogy ebben az erős mezőnyben felállhattam a dobogó tetejére. Nem számítottam az aranyéremre, jóllehet egész életemben összetett tornásznak készültem, és úgy is tekintek magamra" - mondta boldogan a győztes, akinek a felemás korlát a kedvenc szere.

Eredmények:



nők, egyéni összetett:

1. Székely Zója (Postás SE) 50,700 pont

2. Kovács Zsófia (Dunaferr SE) 50,100

3. Szujó Hanna (TC Békéscsaba) 49,600



férfiak, egyéni összetett:

1. Mészáros Krisztofer (Győri AC) 81,000 pont

2. Tomcsányi Benedek (Győri AC) 79,500

3. Kiss Balázs (Budapesti Honvéd SE) 75,750

Borítókép: Facebook.com/MagyarTornaSzövetség