Korábbi számos esetet követően a doppingellenes szabályok megsértése miatt újabb három orosz súlyemelőt büntetett az ITA, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) égisze alatt működő Nemzetközi Tesztelő Ügynökség.

Az ITA honlapjának híre szerint - a moszkvai doppinglabornak a WADA-hoz, a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökséghez került adatbázisa alapján - most két-két évre diszkvalifikálták Szvetlana Simkovát és Okszana Szlivenkót illegális szerek, köztük anabolikus szteroidok használata miatt.



Előbbit 2022. október 15-ig, utóbbit 2023. február 28-ig tiltották el, egyúttal 2012-től elért eredményeiket törölték. A 38 éves Simkova megőrzi ugyanakkor 2010-ben szerzett világbajnoki, továbbá 2005-ös és 2006-os Európa-bajnoki címét. A 34 esztendős Szlivenko 2008-ban olimpiai bajnok volt, háromszor nyert világbajnokságon (2006, 2007, 2011) és hatszor Európa-bajnokságon, utóbbi titulusai közül viszont búcsúznia kell 2012-es és 2013-as elsőségétől.



Hivatalosan lezárta az ITA Ruszlan Kirejev doppingügyét is, aki 2019. július 2. óta négy évre szóló eltiltását tölti. A 34 éves sportolónak, aki 2011-ben Universiadét nyert, szintén 2012-től kezdődően törölték az összes eredményét, így 2013-as Európa-bajnoki ezüstérmétől is megfosztották.



A működésében - elsősorban doppingtesztek manipulálása, dokumentumok meghamisítása miatt - felfüggesztett és teljes értékű akkreditációját mindmáig vissza nem nyerő moszkvai laboratórium hosszas huzavona után, 2019 elején adta át a WADA-nak az orosz sportolók 2012 és 2015 közötti ellenőrzési adatait.

Borítókép: GettyImages