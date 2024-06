Az amerikai születésű Macdonald 2022-ben tért vissza azzal a céllal, hogy kivívja a részvétel jogát a nyári játékokra, ezt pedig - édesapja révén - brit színekben érte el vasárnap a Ludovika Campuson, miután az elődöntőig menetelt a férfiak park versenyszámában. Ezzel eldőlt, hogy a brit klasszis lesz minden idők legidősebb gördeszkása az olimpián. A brit színek képviseletében még két sokkal fiatalabb gördeszkás indul majd, a 15 éves olimpiai bronzérmes és kétszeres világbajnok Sky Brown, valamint a 16 éves Lola Tambling. Előbbi a britek legfiatalabb sportolója, aki érmet nyert az olimpián.

"Sosem gondoltam volna, hogy megszerzem a kvótát a párizsi játékokra. Többszáz dolognak kellett összeállnia és egy kis szerencse is kellett hozzá, hogy megszerezzem a szükséges pontokat, de végül sikerült" - mondta a nyolcszoros X Games-győztes Macdonald, aki az 1990-es években még a legendás Tony Hawkkal is nyert párosban. Emellett Macdonald szerezte a legtöbb érmet az Extrém Játékokon, összesen 22-t, nyolc arany mellett hét-hét ezüstöt és bronzot.

