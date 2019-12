„Nekem mindig az a lényeg, hogy érezzem: jobb lettem valamiben, mint előtte voltam.”

Minden reggelét futással kezdi. Egyszerűen fogja magát, és kimegy a közeli erdőbe futni. Azt mondja, nem kell hozzá más, csak egy jó cipő. Ez igazán nem luxus. Minden más csak kifogás.



Ő Yvonne Dederick, aki sokkal több, mint akit „luxusfeleségként” megismert az ország.



Ha sűrű a napja, inkább fél hatkor felkel, hogy a mindennapi edzés mellett legyen elég ideje a családjára és a munkájára is.



„Az ember vitalitását és erejét a mindennapi életben fokozza az, hogy aktív és sportol.” – vallja Yvonne, aki nem mellesleg három gyermekes édesanya és üzletasszony. Azt mondja, sokkal jobb formában van, mint 20 évesen. A rendszeres testmozgást kisgyermekként kezdte, a sport a mindennapjai része lett.



„Az a lényeg, hogy mozogjunk. Gyerekkorunkban is azt tettük. Miért hagyjuk abba? Pont felnőtt korban, amikor a szervezetünk már elkezd leépülni. És ha fáradtak vagyunk, épp a sport által tudunk felfrissülni, és kevésbé fáradékonnyá válni.”







Yvonne az utóbbi időben egyre komolyabban foglalkozik fitnesszel, rendszeresen indul versenyeken, most is bombaformában van. Persze mindez áldozatokkal jár, mégis úgy gondolja, meg kell teremteni az egyensúlyt, és ez nem lehetetlen.



„A naptáramba mindig előre beírok mindent, a személyes dolgokat is, mert ha nem menedzselem jól a napjaimat, akkor nincs idő mindenre.”



Azt mondja, a nőknek komoly kihívást jelent a munka mellett a családi harmónia és az egészséges életmód fenntartása, de hisz abban, hogy jó tervezéssel mindent meg lehet oldani, az egész csak elhatározás kérdése.



„Nem kell feltétlenül fitneszterembe menni, ki lehet menni futni. Ha nem szeretsz futni, akkor mehetsz focizni a haverokkal, ha nő vagy, menj el egy táncórára. Tehát amihez kedve van az embernek. A lényeg az, hogy ne menjünk haza a nap végén, üljünk le és kezdjünk el enni. Ha kell, akkor maradjon rendetlen a ház, de adjuk meg magunknak azt az időt, amire szükségünk van.”





Borítókép: Sport365/Erdős Géza