A négyszeres olimpiai bajnok tornász, Simone Biles szerint hiba volt, hogy elindult a tokiói nyári ötkarikás játékokon.

A 24 esztendős sportoló a New York magazinnak azt mondta, azok után, amiket átélt az elmúlt hét esztendőben, soha nem kellett volna már olimpiai csapatban szerepelnie.



"Ki kellett volna szállnom már jóval Tokió előtt, amikor két évig Larry Nassarról szóltak a hírek a médiában" - utalt a 2016-os riói olimpián négy aranyat nyert Biles arra a zaklatási ügyre, melynek nyomán Larry Nassar sportorvost 2017 decemberében a maximálisan kiszabható, hatvanéves börtönbüntetésre ítélték gyermekekről készült pornográf felvételek birtoklása és szexuális visszaélések miatt. Biles 2018 januárjában vallott arról, hogy Nassar őt is zaklatta.



Nassar több mint két évtizeden át dolgozott a tornaszövetségnek és a Michigan Állami Egyetemnek, az általa elkövetett zaklatásokról pedig még Biles előtt olyan neves, olimpiai bajnok tornászok számoltak be, mint Aly Raisman, Gabby Douglas és McKayla Maroney. A sportorvost - aki 2017 novemberében bűnösnek vallotta magát, és beismerte a többrendbeli szexuális zaklatást - legalább 125 lány és fiatal nő szexuális zaklatásával vádolták meg.



"Ugyanakkor nem akartam engedni, hogy elvegye tőlem mindazt, amiért hatéves korom óta dolgoztam" - tette hozzá a 19-szeres világbajnok tornásznő.



Biles több szeren és az összetettben is aranyesélyesként utazott el Tokióba, ahol aztán az első szer, az ugrás után visszalépett a csapatversenytől, csak kívülről szurkolt társainak, és azt mondta, mentális egészsége megőrzése érdekében tett így.



"Korábban még soha nem változott meg ennyire gyorsan a felfogásom arról, hogy a dobogón akarok állni arra, hogy csak haza szeretnék menni, önállóan, mankók nélkül" - nyilatkozta Biles, aki attól tartott Tokióban, hogy ha a rá nehezedő nyomás következtében tovább erőlteti a versenyzést, akkor megsérülhet. Hozzátette, a gerendán megnyert bronzérme egy "apró győzelem" volt számára a japán fővárosban.

