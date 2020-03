Az Arnold Sportfesztivál híres arról, hogy az erőemelés rekordjait egymás után döntik meg az indulók. Ez a 2020-ban sem volt másképp. Az erős emberek női mezőnyében először próbálkoztak meg a 600 font felhúzásával. Bár a kísérlet sikerrel járt, a rekord mindössze 2 percig élt.

A verseny második napján az volt a cél, hogy legyen olyan női versenyző, aki 600 fontnál nagyobb súlyt tud felhúzni. A mezőny végéhez érve két nő is akadt, aki 600 (272 kg) font fölé jutott.

Az első nő, aki megkísérelte a történelemi súly felemelését, a kanadai Haley Randall volt, aki 601 fontot mozdított meg, de a felhúzása nem volt teljes. Randall kétszer is megpróbálta a gyakorlat végrehajtását, de mindkétszer kudarcot vallott. A második próbálkozó Sara Schiff volt, de ő is elmúlasztotta a rekorddöntést.

A történelmi csúcsot végül Kristin Rhodes érte el, aki 616 font (279 kg) súly felemelésére válalkozott, és sikeresen fejezte be a felhúzást. Akcióját hatalmas üdvrivalgás fogadta, ez azonban nem tartott sokáig.



Közvetlenül a rekord felállítása után Andrea Thompson jezte, 281 kg-ra emeli a tétet. Thompson a női kategóriában négyszer volt Nagy-Britannia legerősebb embere, és aligha véletlen érdemelte ki ezt a címet.



Mikor a pódiumra lépett látszott rajta, hogy nem ismeri a lehetetlen szót. Ezt be is bizonyította: sikeresen felhúzta a 281 kg-t. Az angol nő nem csak a rekordot döntötte meg, hanem 5000 dollárt is nyert.

A rekorddöntést követően Rhodes rendkívül sportszerűen viselkedett. Ő volt az első, aki odament Thompsonhoz és gratulált neki az új csúcs beállításához. Annak ellenére, hogy jelenleg nem Rhodes tartja a világrekordot, örökre emlékezni fognak rá, hiszen ő volt az első nő aki 600 fontot emelt fel.

Egyelőre Thompson tartja a csúcsot, de felvetődik a kérdés, hogy ki és mikor fogja megdönteni a mostani rekordot.

Borítókép: Instagram.com/RogueFitness

Forrás: barbend.com