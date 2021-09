A vasárnap este a PDC Darts csapatvilágbajnokságon Skócia nagy csatában legyőzte Ausztriát, amivel 2018 után ismét elhódították a világbajnoki címet.



Miután Gary Anderson kiesését követően be kellett állnia John Hendersonnak a finálét követő sajtótájékoztatón elmondta, hogyan hatottak rá Peter Wright szavai.

„Nagyon sokat fejlődtem ezen a hétvégén, rengeteget tanultam Petertől. Az elmúlt években rengeteg tanácsot adott nekem, de ez a hétvége felejthetetlen volt. Az elmúlt másfél év nagyon nehéz volt, nem tudtam jól kezelni azt az időszakot. Most azonban világbajnok lettem, ami hatalmas önbizalmat ad. Nem azt mondom, hogy megnyerem a Premier League-t, de arra törekszem, hogy megtartsam a lendületem. Ezt megnyerni a legjobb barátommal a karrierem csúcsa”.







Peter Wright and John Henderson win the 2021 Cazoo World Cup of Darts!



Both men are in tears up on that stage as they are crowned champions and what a moment this is for the Scottish duo pic.twitter.com/6BxYcJo0Zm