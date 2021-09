Az utolsó fordulóban Juhász Péter volt a legjobb, ám az összetett arany Molnár Zsolté lett a Prémium Liga 2021-es kiírásában. A két éllovas közt mindössze két pont volt a finálét megelőzően – Molnár fórjából pedig fél pont megmaradt, miután behúzta a sikere szempontjából létfontosságú második helyet. Tette mindezt úgy, hogy a kétnapos, másfélszeres szorzójú harkányi forduló első három száma után mindössze negyedik volt...

„Úgy voltam vele, az utolsó számba, a kőgolyópakolásba mindent beleteszek: ha kell, ájulásig hajtom magam. Tudtam, hogy meg kell tartani a második helyet, bárhol elcsúszhatott volna a dolog, és ettől kicsit be is feszültem, de a rutin segített” – idézte fel a Prémium Liga kétnapos nagydöntőjén történteket Molnár Zsolt, aki az első nap végén csupán a negyedik helyen állt a versenyben, ez pedig az összetett szempontjából katasztrófával ért volna fel a számára.

Molnár a nagy rivális Juhász Péterrel szemben kétpontos előnnyel vágott neki a finálénak. Juhász igyekezett megragadni az utolsó esélyt a fordításra, de Molnár sem akarta elengedni a nagy esélyt: negyvenéves kor felett, a mezőny egyik legidősebb indulójaként szerezhette meg az első aranyérmét a ligasorozatban.

Harkányban, a nagydöntő hét versenyszámából négyet is Juhász Péter nyert, ám mivel Molnárt senki más nem előzte meg, így utóbbi fél pontot így is megőrzött az összetettbeli előnyéből.

„Nem titok, hogy többször elgondolkodtam már a visszavonuláson. Sőt, az idény előtt úgy voltam vele, ezek lehetnek az utolsó versenyeim, és a jövőben inkább az edzői, szervezői szerepkörben maradnék a sportág részese."

"Még utoljára meg szerettem volna mutatni, hogy lehet, hogy az ember 40 év feletti, de ez nem zárja ki azt, hogy erős is legyen. Az edzői pályáról nem tettem le, de ilyen eredmények után nem kérdés, hogy a következő versenyidénynek is nekivágok” – tette hozzá a Prémium Liga 2021-es szezonjának aranyérmese.

Ez volt az első kiírás, amelyet már a CESA, azaz a Közép-Európai Erősember-szervezet égisze alatt rendeztek meg. Sebestyén János hol az erősemberek által alapított egyesület elnökeként, hol – amikor vállsérülése engedte – versenyzőként vett részt a versenyeken.

„Az első egy-két versenynél még gondolkodtunk, hogyan áll majd össze az idény, de végül minden várakozásunkat felülmúlta. Rendkívül szoros versenyben dőlt el a ligaarany. Szerettük volna, ha minél színesebb, sokrétűbb kihívásokkal kell szembenézniük a versenyzőknek. Az utolsó három fordulóban én is versenyeztem, a program összeállításában viszont még úgy vettem részt, hogy nem tudtam, hogy indulok majd. Mit mondjak? Szidtam is kicsit magamat, hogy ilyen komoly kihívást jelentő versenyszámokat állítottunk össze. De ez a fejlődés útja."

"A versenyzőink nagyot léptek előre az idényben, és bízom abban, hogy mi is legalább ennyit tudtunk fejlődni szervezőként. A következő idényben is arra törekszünk majd, hogy minél összetettebb, változatosabb versenyszámok alapján derüljön ki, ki a legerősebb. Ezért fejlesztünk, bővítjük az eszközparkunkat is folyamatosan” – összegzett Sebestyén.

„Szervezői szempontból nem is alakulhatott volna jobban és izgalmasabban az évad – értékelt a döntőt követően Botka István a Prémium Média & Sport Management sportmenedzsere – Molnár Zsolt végig nagyon magas, kiegyensúlyozott szintet hozott, ennek köszönheti, hogy megszerezte az összetett elsőséget. Egy külső szemlélőnek az év elején úgy tűnhetett, hogy Juhász Péter lehet a legnagyobb esélyes – számára viszont nem alakult zökkenőmentesen az idény. Elkezdte a nemzetközi karrierjét, több remek eredményt is elért, ám a kiegyensúlyozottság ezúttal hiányzott. Nagy köszönet jár minden résztvevőnek, hogy ennyire izgalmas, színvonalas versenyidényt láthattunk tőlük.”

„Jó volt látni a fejlődést a résztvevőkön. Mindenki hihetetlen munkát végzett az idény közben is, ezt mutatja, hogy a döntőben olyan súlyokat, eszközöket mozgattak meg, amelyeket szerintem az első fordulóban még nem lettek volna képesek. Végig nézve a mezőnyt, az ország tíz legjobb erősembere közül hét-nyolc nálunk versenyez. Ebből a színvonalból pedig jövőre sem szeretnénk alább adni."

Emellett új sorozatokat is tervezünk, a többi közt egy tehetségkutató ligát, valamint egy, a közép-európai régió versenyzőit felvonultató, a Kárpátmedencében található helyszíneken rendezett bajnokságot” – tekintett előre Botka István.

A hazai erősport-világ ezzel még nem áll le, a Strongwoman Liga jelenleg is tart, Molnár Zsolték számára pedig hamarosan következik a párosok országos bajnoksága.

PRÉMIUM LIGA 2021



7. FORDULÓ, DÖNTŐ (HARKÁNY, PARK HOTEL)

1. Juhász Péter 52

2. Molnár Zsolt 44

3. Sebestyén János 38

4. Hegedűs Ádám 31,5

5. Mészáros Dávid 31

6. Kovács Ferenc 22,5

7. Borovszky Norbert 17

8. Locskai József 12

A végeredmény (top 10):

1. Molnár Zsolt (84,5 pont),

2. Juhász Péter (84)

3. Boros Adrián (54)

4. Mészáros Dávid (53)

5. Hegedűs Ádám (51,5)

6. Kovács Ferenc (44,5)

7. Losonczi Imre (44)

8. Borovszky Norbert (39)

9. Sebestyén János (37)

10. Locskai József (22.5).

