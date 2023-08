A 23 éves magyar sportoló, aki Spanyolországban az összetett selejtezőjében elért 11. helyével olimpiai kvótát is szerzett, az M1 aktuális csatornán elmondta, a 2021-es tokiói játékokra mindössze hat hete volt felkészülni, így akkor csak tartani tudta formáját, most azonban egy éve lesz erre, ennyi idő alatt pedig mentálisan és fizikálisan is fejlődhet.

"Nagyon szeretném, ha olyan jól tudnék teljesíteni, hogy az összetett döntőbe kerüljek, ez ugye az első tizet jelenti" - mondta Pigniczki.

Az MTK versenyzője a magyar ritmikus gimnasztika második vb-érmét szerezte, előtte ötven évvel Patocska Mária szintén bronzérmes volt ugyancsak karikával, hármas holtversenyben.

Gyakorlatával kapcsolatban a magyar sportoló elmondta, Deutsch-Lazsányi Erikával tavaly ősszel rakták össze, és most sikerült a legjobban ebben az évben bemutatnia.

A párizsi játékokon csak összetettben osztanak érmeket ritmikus gimnasztikában.



