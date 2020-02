Nem jutott döntőbe és újabb kvótát sem szerzett magyar versenyző női pisztolyban a wroclawi olimpiai kvalifikációs légfegyveres Európa-bajnokság pénteki versenynapján.

A 60 lövéses alapversenyben a már tokiói indulónak számító Major Veronika, illetve az idén eddig kiválóan szerepelt, magyar bajnok Sike Renáta, valamint Fábián Sára sem kezdett igazán jól, mindannyian több hibát is vétettek, s az első 30 sorozatuk után a mezőny második felében álltak.



A döntőbe jutáshoz innen már bravúrra lett volna szükség, és ugyan a folytatásban Major és Fábián is jobban lőtt, a döntős helyre már nem értek oda. Mindketten 571 körrel fejezték be a viadalt, melyen három körrel maradtak le a döntőről. Fábián a kvótáról is ennyivel maradt le, a tokiói helyeket ugyanis az egyaránt 574 körig jutott, nyolcadik osztrák Sylvia Steiner és a kilencedik bolgár Miroszlava Mincseva kaparintották meg.



Sike Renáta 563 körrel a 41. helyen zárt a 63 fős mezőnyben.



A magyar hármas a csapatok között a negyedik lett, amivel biztosította helyét a nyolc válogatottat felvonultató vasárnapi csapatversenyben.



A nap során még a férfi pisztolyosok - szintén kvótaszerző - egyéni viadalát, illetve a puskások vegyespáros számában az arany- és bronzmeccset rendezik meg a lengyel városban. A puskásoknál a Péni István, Dénes Eszter kettős az aranyéremért küzdhet.

Borítókép: GettyImages