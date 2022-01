A háromszoros magyar bajnok erősember, Juhász Péter új arcát mutathatta meg, ugyanis a világbajnok birkózó Kis Balázzsal részt vett egy főzőműsorban, amely hamarosan megtekinthető lesz az egyik sporttelevízió műsorában.

„Mivel egyedül élek otthonosan mozgok a konyhában, így a mindennapjaimhoz hozzátartozik a főzés – árulta el Juhász Péter a Prémium Média & Sport Management Zrt. érdeklődésére. – Nyilván nem azon a szinten vagyok, mint Ulrich Tamás, a séf, de rendszeresen szoktam főzni” – tette hozzá nevetve a háromszoros magyar bajnok erősember, aki főételnek pármaisonkával göngyölt sertésszüzet készített el.

„Ez az étel nem volt újdonság számomra, csináltam már korábban. A köret esetében próbáltunk eltérni a szokványostól, mint a krumpli vagy a rizs, így jött a csicsóka, amely háromféle változatban került fel a tányérra. Az alap koncepció megvolt a fejemben, a séf abban segített, hogy tudom még fűszeresebben, finomabban elkészíteni az ételt. Én nem vagyok nagyon desszertes, így a csokis-nutellás szuflé teljesen újdonság volt a számomra” – magyarázta Juhász Péter.

Hozzátette: úgy érzi, hogy ez a főzés nem okozott számára nagy problémát, ugyanakkor egy élő műsor biztosan nagyobb falat lett volt a számára.

„Gördülékenyen alakult az egész felvétel, azt vettem észre magamon és a séfen, hogy a főzés egy kötetlen beszélgetésbe ment át, az is előfordult, hogy fel sem tűnt, hogy már nem forog a kamera, de ugyanúgy beszélgettünk tovább” – folytatta Juhász Péter, aki a tanultakat a magánéletében is szeretné hasznosítani.

„Van egy kialakulóban lévő párkapcsolatom, tervezem, hogy a műsorban készített ételt a páromnak is megcsinálom. Szeretek a barátaimmal is sütögetni, főzögetni, szeretném majd nekik is megvillantani az új tudásomat” – tekintett előre az erősember, akire 2022-ben is jelentős kihívások várnak a sportéletben.

„A Közép-Európai Erősember Szervezetnek (CESA®) lesz májusban egy országos bajnoksága, ami most számomra eléggé fontos. Korábban egy másik szervezetnél szereztem három egyéni országos bajnoki címet. Nagyon örülök annak, hogy megrendezik ezt a versenyt, érzek magamban annyi potenciált, hogy megszerezzem a magyar bajnoki címet. Emellett a Prémium Ligában tavaly másodikként végeztem Molnár Zsolt mögött. Negyvenkét versenyszám után fél pont döntött az ő javára, ez egy kisebb pofon volt a számomra. Mindenképp szeretnék visszavágni! Úgy gondolom, hogy ehhez minden adott: a magánéletem rendbe jött, a sporthoz való hozzáállásom is javult, próbáltam az edzéseimen is változtatni. Sokkal jobb állapotban érzem magam, mint tavaly ilyenkor. Nagyon szeretnék a Bajnokok Ligájában is szerepelni, egyelőre a vírus miatt ott minden képlékeny. Bízok benne, hogy néhány fordulóban ott is el tudok indulni” – zárta szavait.

Képek és forrás: Prémium Média & Sport Management Zrt.