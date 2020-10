A pénteki nyitónapon érdekelt tizenkét magyarból négy van még versenyben a budapesti cselgáncs Grand Slam-viadalon.

Férfi 60 kilogrammban a kaposvári Naji Dávid brazil és francia ellenfelet verve, kellemes meglepetésre bejutott a nyolc közé, Feczkó Csanád (Rákosvidéke Hajtós DSE) egy mérkőzést nyert, míg a bajai Andrási Márton és a budaörsi Szabó Csaba első meccsén kikapott.



A 66 kilósoknál Pongrácz Bence (UTE) egy győzelmet aratott, Szeredás Botond (Nippon Sport JC) viszont nyeretlenül fejezte be szereplését.



A nőknél 48 kilogrammban az olimpiai bronzérmes Csernoviczki Éva magabiztos sikerrel kezdett egy indiai rivális ellen, majd a 16 között a tatabányaiak versenyzője a kategória egyik favoritjával, a koszovói Distria Krasniqivel akaszkodott össze. A négyperces mérkőzésidő derekán



Csernoviczkit átforgatta vb-harmadik riválisa, és ipponnal nyert. Súlycsoporttársa, Mamira Luca (Toto Sport) első találkozóján alulmaradt.



Csernoviczki Éva keserűen beszélt az MTI-nek rövidre sikerült hazai fellépéséről:



"A sorsolásom nem is lehetett volna nehezebb, és hiába vagyok jó erőállapotban, nyolc hónapja nem versenyeztem és edzőtáborok sem voltak azóta" - összegzett a tatamik mellett.



Az 52 kilós paksi Pupp Réka hosszabbításos meccsen gyűrte le moldovai ellenfelét, a miskolci Kriza Anna nem nyert mérkőzést, a bajai Knetig Emőke pedig később mutatkozik be a Papp László Sportarénában.



Az 57 kilogrammosok egyetlen magyarja, a világbajnoki bronzérmes Karakas Hedvig (BHSE) esélyeshez méltóan vert meg két orosz riválist, a nyolc között pedig izraeli ellenfél vár rá.



A buborékba negatív koronavírusteszttel bekerült versenyzők összesítése alapján a GS-viadalon 61 ország 409 dzsúdósa szerepel, a hazai csapatban 33 sportoló kapott helyet.

Borítókép: Facebook.com/ Csernoviczky Éva