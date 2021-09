A női asztalitenisz-válogatottból kikerült Pergel Szandra helyén Nagyváradi Mercédesz és Imre Leila utazik a kolozsvári csapat Európa-bajnokságra.

A magyar sportági szövetség kedd esti hírlevele szerint az új összetételű együttes - a nagy versenyek előtt már hagyományosan - a lengyel válogatottal közösen készül a jövő heti kontinensviadalra a budapesti Ormay László Csarnokban.



"Ez lesz az első csapat Európa-bajnokságom, és néhány hónapja volt az egyéni Eb is, nekem ezek az első felnőtt Európa-bajnokságaim, úgyhogy nagyon izgatott vagyok. Óriási megtiszteltetés lenne, ha játszhatnék, és örömmel állnék asztalhoz. Egy ilyen kaliberű versenyen minden pozíció nagyon fontos a csapaton belül" - nyilatkozta a magyar bajnoki címvédő Imre Leila.



Nagyváradi Mercédesz elmondta, a meccsek előtt van benne drukk, de az asztalnál ez elmúlik.



"Nagyon örültem, amikor bekerültem az utazó keretbe" - árulta el Nagyváradi.

"Imre Leilával igyekszünk majd a hármas pozícióban helytállni. A csoportunk elég nehéz, de remélem, hogy sikerül a csapatnak jól teljesítenie."



A két fiatal mellett Póta Georgina és Madarász Dóra adja a rutint a válogatottnak, melynek kifejezetten nehéz dolga lesz Eb-n, mivel a kínaiakkal felálló Portugáliával, illetve Horvátországgal kell megküzdenie a továbbjutást jelentő első helyért a csoportban.



"A párizsi olimpiával kapcsolatban óriási tétje nincs ennek az Európa-bajnokságnak, egy jó erőfelmérő lesz" - idézte a közlemény Bátorfi Zoltán szövetségi kapitányt.

"Reményeim szerint Gina és Dóri hozza a Top 16-on mutatott jó formáját, és azt is remélem, hogy a fiatal játékosok élni tudnak a lehetőséggel. Jó lenne bejutni a legjobb nyolcba, de a csoportot látva ez nagyon nehéz feladat lesz, ám bízunk benne, hogy sikerül."



A kapitány által említett múlt heti Európai Top 16 versenyen Madarász és Póta is bejutott a negyeddöntőbe, előbbit a nyolc között éppen a portugál-kínai Yu Fu győzte le 4-0-ra. Vele Kolozsváron is találkozhatnak majd a magyarok.

Borítókép: asztaliteniszezz.hu