Budapest II. kerületében első alkalommal került sor 2022. május 21-én az Esély Sportnap megrendezésére, amely a fogyatékossággal élők társadalmi integrációját segítő sportrendezvény. Az egyedülálló rendezvény célja, hogy a résztvevők megismerjék egymás különbözőségeit és erősödjön bennük az elfogadó hozzáállás.

Öt II. kerületi iskola diákjai vettek részt az eseményen - Addetur Iskola, Móricz Zsigmond Gimnázium, Gyermekek Háza, II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Gimnázium – közösen csapatot alkotva a MEREK-ből (Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja) VGYKE-ből (Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete) érkezett résztvevőkkel.

6 vegyes csapat került kialakításra, kiegészülve egy-egy Testnevelési Egyetemről érkező hallgatóval. A résztvevők 7 “állomáson”, különböző sportágakkal ismerkedhettek meg, vetélkedhettek és próbálhatták ki azokat közösen, csapatban.

A különböző helyszíneken a játékos feladatok végrehajtásánál, a csapatok pontokat gyűjthettek. A legtöbb pontot összegyűjtő csapatot a Rákóczi Gimnázium és Gyermekek Háza iskola diákjai alkották, akik az élményeken kívül a Gyarmati Dezső Uszodába nyertek belépőjegyet, továbbá minden résztvevő emléklapot és érmet is nyert. GRATULÁLUNK!

Sportágak:

A rendezvényen olyan ép és sérült emberek által közösen játszható csapatsportokban mérhették össze ügyességüket a csapatok, mint az ülőröplabda, boccia, de a feladatok között sötétlabirintus és szellemi vetélkedő is helyet kapott. A résztvevők kipróbálhatták erejüket ergométeres evezőgépen, és lehetőség volt összemérni tudásukat para asztaliteniszezőkkel is. A Roll Dance kerekesszékes tánccsoport bemutatója mindenkit elragadott. A FODISZ által a csapatok részt vehettek a NO Para, Para ON! program előadásán és a vaksakkot is kipróbálhatták.

A helyszínen a Sport Kft. sporttörténeti kiállítása is megtekinthető volt.

A rendezvény a II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft., valamint a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. szervezésében, a Közép-Budai Tankerületi Központ, a Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja (MEREK), ülőröplabda válogatott, BFKH II. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály, a FODISZ, és a MÁI SE partnerségével és II. Kerületi Önkormányzat és a Cafe Blini támogatásával valósult meg.

VIP-Vendégek:

• Szabó László / MPB és FODISZ elnöke (megnyitó beszéd)

• Koós-Lukács Tímea / FODISZ kommunikációs igazgatója (az NO Para, Para ON! előadás megtartása)

• Dr. Füzi Rita / Népegészségügyi intézet

• Kovács Ika Ilona / MÁI SE elnöke (kerületi sportegyesület elnöke)

• Zákány Katalin / Roll Dance táncegyüttes vezetője - Budapest Kerekesszékes Kombi Táncegyüttes

• Dani Gyöngyi parasportoló / kerekesszékes vívó (díjátadó, teljes program)

• Arlóy Zsófia parasportoló / para asztalitenisz (12.00 -14.00, díjátadó)

• Kertész Róbert-parasportoló / ülőröplabda válogatott

• Matus Ágnes MEREK szakmai igazgató

• Magócs Éva II. Rákóczi Ferenc Gimnázium igazgatója

• Őrsi Gergely (díjátadó) II. kerületi Önkormányzat polgármestere

• Dr. Varga Előd Bendegúz (megnyitó beszéd) II. kerületi Önkormányzat alpolgármestere

KÖSZÖNJÜK A RÉSZVÉTELT és a PARTNEREK TÁMOGATÁSÁT!

Bízunk abban, hogy több szervezet követi példánkat és hozzánk hasonlóan alkalmat teremt a közös vetélkedésre a különböző adottságokkal és akadályokkal élő gyermekek és fiatal felnőttek számára.

A diákok visszajelzéseik alapján nagyon jól érezték magukat, fantasztikus élményekkel gazdagodtak.

“Számomra minden olyan rendezvény, esemény nagyon fontos, amelyen ép és fogyatékos diákok együtt vesznek részt és sportolnak. És, talán furcsa módon, ilyenkor mindig az ép diákokhoz fordulok: arra kérem őket, hogy ne pusztán próbálják ki a fogyisportokat, hanem vigyék azok hírét. Meséljenek róla a barátaiknak, osztálytársaiknak, a családjuknak. Nagyon hiszek abban, hogy a fiatalok hatékonyabban edukálják a kortársaikat és az idősebbeket, mint fordítva. A mai rendezvény tökéletes példája volt annak, hogyan kell megvalósítani a fentieket! Köszönet minden szervezőnek és résztvevőnek!” - mondta Szabó László , a MPB és FODISZ elnöke-

"Csoda jó napot töltöttem ma a II. kerülteben, ahol a kerületi fiatalok sok klassz parasportot ismerhettek meg sérült emberekkel közösen. Én is kipróbálhattam velük az ülőröplabdát és szakszerű segítséget is kaptam hozzá Robitól. Ráadásul a kisfiamnak is lett egy korabeli kerekesszékes kisbarátja Flóra személyében" – mmesélte Dani Gyöngyi, kerekesszékes vívó

"Ismét egy nap, ami bizonyította, hogy együtt sportolni fantasztikus élmény, függetlenül attól, hogy épek vagy fogyatékkal élők vagyunk-e. Sőt, talán éppen attól volt ilyen csodálatos, hogy minden csapatban volt ép és fogyatékkal élő egyaránt. Fantasztikus volt megtapasztalni, hogy a diákok még a verseny hevében is milyen magától értetődően segítettek sérült társaiknak, mennyire figyeltek arra, hogy ők se maradjanak ki egy-egy játékból. Az ilyen program után még inkább hiszek abban, hogy együtt jobbá tehetjük a világot. Köszönöm, hogy ott lehettem" - mesélte Arlóy Zsófia, para asztaliteniszező.

"Hiszek abban, hogy a sport területe és szerepe egyedülálló a társadalmi érzékenyítés témában, szeretném, hogy kerekesszékes kislányom és akadályozott társai egy minden szempontból befogadó környezetben élhessenek" - jelentette ki Drávucz Rita, a II. Kerületi Sport NKFT. munkatársa.

"Az első II. kerületi Esély Sportnap arról szólt, amiről a mindennapoknak is szólniuk kell: az egymásra figyelésről. Arról, hogy fogyatékkal élők és épek egymást segítve versenyeztek, közösen értek el sikereket, miközben mindenki remekül érezte magát" - mondta Őrsi Gergely, a II. kerületi Önkormányzat polgármestere.

Képek: Budai Polgár/Nagy Béla