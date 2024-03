Az alapversenyben két csoportra osztották a 88 fős mezőnyt. Az első csoportban lépett lőállásba Mészáros, valamint Dénes Eszter, illetve a csak ranglistapontokért induló Nagybányai-Nagy Anna. A másodikban pedig Bajos Gitta és a szintén csak ranglistás pontért harcba szálló Lovász Dorina szerepelt hazai részről.



Az első szakasz 9.30 órakor kezdődött és néhány perccel a rajt után már lehetett látni, hogy Mészáros megőrizte a csütörtöki vegyescsapatban mutatott formáját. A gödöllőiek tokiói olimpikonja egészen parádésan lőtt, az első tízes sorozatának átlaga 10,6 kör fölött volt (106,4 kör), majd a másodikban is közel volt a 10,6-os átlaghoz (105,8), a harmadikban pedig minden korábbinál jobb eredményt, 106,5 kört ért el. Mészáros nagyon jó tempóban haladt, érezhetően rátalált a tökéletes ritmusra, s ugyan a folytatásban be-becsúszott egy-két alacsonyabb tizes, azokat rendre erős lövések követték, így az idő előrehaladtával egyre biztosabbnak tűnt, hogy kiemelkedő, döntőt érő eredménnyel zár. Végül az utolsó harminc lövésben is 10,5 feletti átlagot produkált és 633,9 körös egyéni rekorddal fejezte be a versenyt, széles mosollyal az arcán.

Közben Dénes Eszter is tempósan lőtt, ám ő rendre 10,5 alatti sorozatokat produkált, s ezen a végéig nem tudott változtatni, így 626,1 körrel - összesítésben - a 40. helyen zárt.

A második csoportban Bajos Gitta jól kezdett, 20 lövés után 210 körnél tartott és mivel ekkorra egyre inkább kirajzolódni látszott, hogy a döntőhöz 630 kör körüli eredmény kell majd, a komáromi puskás jól állt. A folytatásban aztán egy visszafogottabb, 103,7 körös tízes széria következett, de Bajos Gittát ez nem zavarta meg, visszatalált az erős tízeseihez és 105,5, illetve 105,6 körrel folytatta, majd a "hajrát" két 10,6 és egy 10,8 körös lövéssel kezdte. A döntő és ezzel a kvótaszerzés esélyét aztán az utolsó hét lövése során elveszítette, miután egy-egy 9,8-as és - zárásként - 9,9 körös eredmény is becsúszott. Bajos Gitta végül 628,9 kör lőtt és ezzel a 14. helyet szerezte meg. A döntőhöz végül 630,1 körre volt szükség.

A magyar trió 1888,9 körrel végzett, aminél csupán a norvégok csapata ért el jobbat (1891 kör). A bronzérmet a lengyelek (1886,9 kör) szerezték meg.

"Előzetesen az volt a cél, hogy egyikük döntőbe kerüljön és csapatban szerezzenek érmet. Mindkettő sikerült, így elégedett vagyok. A csapat gyönyörű ezüstérme azért is boldogság, mert már nagyon régen tudtunk dobogóra állni a felnőtt csapattal világversenyen" - mondta az MTI-nek Kissné Oroszi Edit puskás szakágvezető, aki Mészáros Esztert külön is méltatta. - "Eszter az első harminc lövés során brillírozott és azt követően már csak arra kellett figyelnie, hogy a szintet tudja tartani. Ő jó döntősnek számít, ezért bizakodom, hogy jól szerepel majd."

Kissné Oroszi Edit Bajos Gittával is elégedett volt, mint mondta, a komáromi puskás hozta azt, amit a válogatókon is tudott, Dénes Eszter ugyanakkor elmaradt a várakozásoktól, a szakágvezető szavai szerint tanítványa jó formában volt, de megilletődötten versenyzett.

A női puskások 15.15 órakor kezdődő fináléjában hasonló a helyzet, mint egy nappal korábban a női légpisztolyosok döntőjében volt: a nyolcas mezőnyben - Mészáros Eszterrel együtt - öt olyan versenyző lesz, aki az érmek mellett a két kiadó olimpiai kvótáért is megküzd majd.

Lovász Dorina 625,1 körrel az 52., Nagybányai-Nagy Anna pedig 624,9 körrel az 53. lett.

