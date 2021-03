Kedden ünnepli 65. születésnapját Nébald György olimpiai bajnok (1988), többszörös világbajnok kardvívó.

Az ELTE állam- és jogtudományi karán, valamint a Testnevelési Főiskolán szerzett diplomát. 1970-1993-ig a Budapesti Honvéd kardvívója volt. 1978-tól 55-ször vívott a válogatottban. Első nemzetközi sikerét 1975-ben aratta, amikor junior világbajnok lett.

A rendkívül taktikus, kardját ésszel forgató vívó egyéniben és csapatban összesen 6 világbajnokságot, 3 ezüst- és 2 bronzérmet nyert, továbbá két Eb-aranyat és tíz magyar bajnoki címet gyűjtött. A kardcsapat tagjaként - Bujdosó Imre, Gedővári Imre, Szabó Bence és Csongrádi László társaságában - az 1988-as szöuli olimpián aranyérmet, ezenkívül csapatban az 1992-es barcelonai olimpián ezüstérmet, az 1980-as moszkvain pedig bronzérmet szerzett.



Visszavonulása után sikeresen gyakorolta ügyvédi hivatását.



Nébald György 2000 és 2004 között a nemzetközi szövetség, a FIE fegyelmi bizottságának tagja volt. 2001-ben a Sport Állandó Választott Bíróság elnökévé nevezték ki, 2006-2010-ig pedig a kardvívók szövetségi kapitánya volt. 2012-től az Olimpiai Bajnokok Klubjának elnöke, emellett az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) sportszakmai főosztályának vezetője volt 2015-ig. 2014 januárjától a Budapesti Honvéd Sportegyesület társadalmi elnöke. 2017-2018-ig a Honvédelmi Sportszövetség (HS) elnöke volt, majd 2018-tól általános

alelnökként folytatta a munkát. 2017-től a Honvédelmi Sportszövetség elnöke.



Kitüntetései: Az év magyar vívója (1985, 1987, 1988, 1990), a Magyar Népköztársaság csillagrendje (1988), 1992-ben Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt, 1993-ban Kemény Ferenc-díj, 2010-ben az év szövetségi kapitánya.



Felesége Mincza Ildikó világbajnok párbajtőrvívó.



Nébald György kedden az M4 Sport Sporthíradó című műsorában elmondta: változatlanul napi kapcsolatot ápol a sportággal, hiszen felesége edző, két lányuk pedig vív, de figyelemmel kíséri a magyar kardozók eredményeit is. Gyerekei élsportolói jövőjéről azt mondta: mivel nagyon fiatalok még - Franciska 15, Melinda pedig 11 éves - egyelőre nem lehet tudni, hogy milyen jövő elé nézhetnek.



"Én természetesen nagyon bízom benne, hogy sikerül egy olyan karriert befutniuk, amire ők is büszkék lehetnek. Ez az a korosztály, ahol még minden lehetséges, mindenesetre az akaraterejük megvan hozzá" - nyilatkozta.



Nébald György felelevenítette, hogy a szöuli olimpián a csapatdöntőben vert helyzetből, 4-8-ról fordítva sikerült legyőzniük a szovjeteket, ő azonban két asszó után lesérült, és Csongrádi László állt be a helyére. Elmondta: az utolsó asszó során, amelyben magyar részről Gedővári Imre vívott, kiment a csarnokból.



"Akkor Imre ellenfele, Alsan vezetett 3-1-re, és egyrészt babonából mentem ki, másrészt nem szerettem volna látni, ahogy kikapunk. A közönség mellettünk volt, és kint azt hallottam, ahogy minden egyes tus után hatalmas morajlás van a teremben. Ebből tudtam, hogy Imre adja a találatokat. Akkor meg már nem mertem visszajönni, babonából talán. Az utolsó tust viszont akartam látni, de hiába rohantam, olyan sokan álltak előttem, hogy végül már csak arra értem be, ahogy Imre dobja fel a sisakját és nyertünk. Így az utolsó tust sem láttam végül eredetiben, csak ismétlésben, bár úgy többször is" - mondta.



A születésnapos kiemelte, hogy bátyjának, Nébald Rudolfnak köszönhetően lett vívó, hiszen testvére előbb kezdte el űzni a sportágat, ő pedig csak ment utána. Így gyakorlatilag az egész gyerekkorukat egymás mellett töltötték, a páston és a páston kívül egyaránt.

"Az ő szorgalma, hozzáállása a víváshoz nekem mindig is olyan motiváló tényező volt, ami segített a pályafutásom során. Amikor meg egy csapatban voltunk, akkor kettőzött erővel vívtam, hiszen ketten már eleve egy fél csapatot kitettünk, és meg akartunk felelni az elvárásoknak" - mondta.



Nébald György az 1993-ban megalakult magyar Olimpiai Bajnokok Klubjának elnökeként kiemelte: a tagok minden esztendőben többször találkoznak egymással, bár az utóbbi évben a pandémia miatt erre nem volt lehetőségük. Hozzátette: az olimpiák évében, az ötkarikás játékok után mindig sort kerítenek az új tagok beiktatására, és reményét fejezte ki, hogy a 2020-ról idénre halasztott tokiói olimpia után a vírushelyzet már lehetővé teszi, hogy megrendezzék ezt a várt eseményüket, illetve bízik benne, hogy minél több új magyar olimpiai bajnokot fogadhatnak majd a klub tagjai közé.

Borítókép: Fortepan.hu/SzalayZoltán