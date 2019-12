A világ idei legjobb atlétája, a címvédő Eliud Kipchoge vállalja a szereplést a férfi maratoni versenyben a jövő évi olimpián, amennyiben a kenyai csapatban számítanak rá.

Minden idők legjobb maratonfutója kedden a brit hírügynökségnek adott interjúban mondta el, hogy szeretne ott lenni Japánban a klasszikus táv rajtjánál.

"Egyértelműen elsőbbséget élvez számomra az olimpia, és bízom benne, hogy ott lehetek majd az indulók között" - hangsúlyozta Kipchoge, aki 2:01:39 órával tartja a 42,195 kilométeres szám hivatalos világrekordját, októberben Bécsben pedig, a világon elsőként - speciális körülmények között - két órán belül (1:59:40 óra) teljesítette a távot.

A 35 éves futó számára teljesen lényegtelen, hogy hol kell versenyeznie, így nem bánja, hogy Tokió helyett Szapporóban rendezik az atléták utcai versenyeit jövő nyáron.

"Úgy tudom, ugyanolyan érmet osztanak ott is. Én a versenyzők között leszek, nem panaszkodom. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság kezében vagyunk, én ott fogok futni, ahol mondják" - közölte.

A NOB október végén határozott arról, hogy a japán főváros helyett az attól 800 kilométerre északra fekvő Szapporóban tartják a maratoni és a gyalogló viadalokat, tekintettel a Tokióban várható hőségre.

Az olimpiai bizottság a japán szervezőktől és a fővárostól is komoly támadásokat kapott a döntés miatt, így a NOB-nál minden bizonnyal örömmel fogadták az atlétika jelenlegi talán legnagyobb sztárjának szavait.

Kipchoge egészen kivételes pályafutást tud felmutatni. Karrierje elején pályán ért el komoly sikereket, 5000 méteren világbajnoki címet, illetve olimpiai ezüst- és bronzérmet is nyert. Maratonra 2013-ban váltott, azóta 12 versenyéből 11-et megnyert, egyszer pedig második volt.



