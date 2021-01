Mint, ahogy arról beszámoltunk Dirk van Duijvenbode a legjobb 16 között vereséget szenvedett Gary Endersontól, így búcsúzott a PDC világbajnokságtól. A vereségét egyik rajongója is nehezen emésztette meg.

A dühös drukker a Darts Museum Facebook oldalán osztotta meg azt a videót, amiben a meccs végét jelentő nyíl után egy padlizsánt hajít ki az ablakon. A videó tanúsága szerint a növény igencsak szívósnak bizonyult. Ahelyett, hogy a becsapódás után szétrobbant volna, pattant néhányat a betonon, majd elgurult.



De miért pont padlizsán?



Dirk van Duijvenbode és családja régóta foglalkozik a növény termesztésével, ráadásul a holland kabalaként is használja kedvencét. Eddig minden mérkőzésére kezében egy padlizsánnal vonult be, és gallérján is büszkén viselte a zöldség grafikáját.

Borítókép: Luke Walker/Getty Images