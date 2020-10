Kardos Bence győzött, ezzel megvédte címét szombaton a férfiak versenyében az öttusázók budapesti országos bajnokságán. Csapatban a KSI A csapata lett az aranyérmes.

A koronavírus-járvány miatt március közepéről elhalasztott bajnokságnak a Ludovika Aréna, illetve a Ludovika Egyetemi Sportközpont és a Nemzeti Lovarda adott otthont. A szombati férfiversenyen 24-en indultak, többen sérülés és betegség miatt hiányoztak, közülük Demeter Bence és Szép Balázs koronavírus-fertőzés utáni lábadozás miatt nem állt rajthoz.



A nyitó számot, a vívást Kasza Róbert nyerte remek eredménnyel, húsz győzelme mellé csupán három vereség került a jegyzőkönyvbe. Őt követte tíz évvel fiatalabb klubtársa, Bereczki Richárd (18/5). Jól vívott, és a képzeletbeli dobogóra állhatott ebben a számban a válogatott másik rutinos tagja, Marosi Ádám (16/7) is.



Az úszásban a tavalyi bajnok, a 22 éves Kardos volt a leggyorsabb - 1:57.94 perc alatt teljesítette a 200 métert -, mögötte Kasza és Marosi zárt. A lovaglásban Kasza, Marosi és Kardos lova is egy-egy akadályt vert, így mindhárman 293 ponttal jöttek le a pályáról. Hibátlanul lovagolt viszont - többek között - Bereczki Richárd, aki összetettben feljött a második helyre, és a záró, lövészetből és futásból álló kombinált számnak 17 másodperccel a vezető Kasza Róbert mögött vágott neki. Marosi 35 másodperccel követte Kaszát, míg Kardos 37 másodperc hátránnyal, a negyedik helyről rajtolt.



"Nagyon izgalmas verseny várható a végén, Kasza, Bereczki, Marosi és Kardos is esélyes a győzelemre" - vélekedett Martinek János, a férfiak szövetségi kapitánya a zárószám előtt, majd kiemelte Kasza kiváló teljesítményét a kulcsszámnak számító vívásban. Véleménye szerint Bereczki is helytállt a páston, Marosi versenyben maradt, míg Kardos tőle elfogadhatót nyújtott.



"Számomra a legörvendetesebb az, hogy az utóbbi évek egyik legnagyobb és legrangosabb mezőnye gyűlt össze a bajnokságon, és ha sérülés vagy betegség nem szólt volna közbe, harmincnál is több öttusázó, vagyis lovasképesítéssel rendelkező versenyző indult volna" - tette hozzá a kapitány.

A lézerlövészetes futást a fiatal Gáll András nagy fölénnyel nyerte meg, Kardos Bencének a számban elért második helye azt jelentette, hogy összetettben első lett, és megvédte bajnoki címét.



Nu Skin öttusa ob, férfiak:

egyéni:



1. Kardos Bence (Trion SC) 1510 pont

2. Bereczki Richárd (KSI) 1496

3. Kasza Róbert (KSI) 1478



csapat:



1. KSI A (Bereczki Richárd, Kasza Róbert, Regős Gergely) 4434

2. BHSE A (Marosi Ádám, Klis Krisztián, Villamayor Sergio) 4336

3. BHSE B (Bruckmann Gergő, Viczián Bence, Szabó Illés) 4124

Borítókép: Facebook.com/ Kardos Bence