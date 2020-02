Kiegyensúlyozott teljesítménnyel, kiváló vívással Marosi Ádám nyerte meg az öttusázók idei első világkupa-versenyét Kairóban. A szombati férfi döntőben még két magyar szerepelt: Bereczki Richárd 25., Kardos Bence pedig 26. lett.

Az olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok Marosi a 200 méteres úszásban 2:05.69 perccel a hetedik legjobb időt érte el, a körvívásban kiemelkedően szerepelt, 28 ellenfelét győzte le és csak héttől kapott ki, majd a bónuszvívásban - utolsóként pástra lépve - ugyancsak megnyerte párharcát, ezzel két szám után nagy fölénnyel az élen állt, 32 ponttal előzte meg az akkor második helyezett orosz Alekszandr Lifanovot.

Lovaglásban két verőhibával és minimális időtúllépéssel 285 pontot ért el, amivel megőrizte első helyét. A lövészetekkel megszakított 4x800 méteres futásnak 25 másodperccel hamarabb vághatott neki, mint a három szám után a második helyre felzárkózó egyiptomi Mohanad Saban. Végül tekintélyes előnye birtokában úgy is magabiztosan győzött, hogy a kombinált számban 11:24.20 perccel a 22. eredményt érte el.



"Ez egy remek befejezése volt egy nagyszerű napnak" - nyilatkozott a nemzetközi szövetségnek a célba érkezést követően. - "A selejtező nehéz volt számomra, mert nagyon rosszul ment a vívás. Most megpróbáltam erre odafigyelni, és nagyszerűen sikerült. A lovaglásom miatt kicsit szomorú vagyok, de végül is nyertem, és ez csodálatos."

"Legutóbb 2014-ben, Kecskeméten nyertem világkupát, nagyon sokat, hat évet kellett várni az újabb győzelemre" - tette hozzá.



Bereczki Richárd 2:07.45-öt úszott, 15/20-as mutatóval zárt vívásban, 279 pontot szerzett lovaglásban. Az utolsó szám előtt 20. volt, és innen 11:30.50 perces eredménnyel kicsit visszacsúszott.

Kardos Bence 2:02.77-tel második volt úszásban, a vívásban viszont még erősnek bizonyult számára a döntő mezőnye, 10/25-tel 36. lett. A harmadik számban 281 pontot szerzett, a kombinált szakasznak 26.-ként vágott neki, és pozícióját 11:15.60-nal megőrizte. A csütörtöki selejtezőből, melyben 91-en indultak, Regős Gergelynek nem sikerült döntőbe jutnia.



Eredmények:



férfi döntő:

1. Marosi Ádám 1470 pont

2. Dzsun Vung Te (dél-koreai) 1460

3. Arthur Lanigan-O Keeffe (ír) 1454

...25. Bereczki Richárd 1375

26. Kardos Bence 1371

Pénteken, a női döntőben Guzi Blanka 18., Alekszejev Tamara pedig 27. lett. Vasárnap a vegyes váltók küzdenek egymással.

A vk-sorozat március végén Szófiában folytatódik, ahol pár nappal később, április első hetében még egy viadalra sor kerül. A negyedik verseny Budapesten lesz április, május fordulóján, majd május közepén következik a döntő - jelen állás szerint - Szöulban.



Az olimpiára idén közvetlenül már csak a világbajnokságon lehet kvótát szerezni - a nőknél és a férfiaknál is hármat -, majd az ötkarikás mezőnyt a világranglistáról töltik fel. A kedvező pozíció kiharcolásához leginkább jó vk-eredményekkel, illetve sikeres vb-szerepléssel nyílik esély.



A magyarok közül eddig Kovács Saroltának és Demeter Bencének van kvótája.

Borítókép: Facebook.com/HungarianModernPenthatlon