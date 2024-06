"Az elnökség egyhangú szavazással úgy döntött, hogy a szövetségi kapitány szakmai indoklással alátámasztott javaslata alapján Pétervári-Molnár Bendegúz utazhat a párizsi olimpiára" - áll szövetség közleményében.

A nemzetközi szövetség (World Rowing) hétfőn arról tájékoztatta a MESZ-t, hogy a luzerni kvalifikációs regatta eredményei alapján újraosztott kvótára a magyar női és férfi egypárevezősök, azaz Pétervári-Molnár Bendegúz vagy Gadányi Zoltána jogosult.

"A mai döntést nehéz szívvel hoztuk meg, hisz teljesítményük alapján mindketten megérdemelték volna az olimpiai szereplést Párizsban" - írta a MESZ, amely arra is kitért, hogy a kvalifikációs szabályok értelmében egyazon ország csak az egyik egypárevezős számban használhatja fel ezt a speciális, úgynevezett "host country" kvótát, ugyanakkor mindkét magyar versenyzőnek gratuláltak a teljesítményéhez, döntésükről pedig a Magyar Olimpiai Bizottságot is értesítik. Bár a magyarok egyenes ágon nem szereztek ötkarikás indulási jogot, de az már két hete kiderült, hogy biztosan lesz magyar evezős a nyári játékokon. A kvalifikációs szabályrendszer összetettsége miatt azonban csak most derülhetett ki, hogy ki lesz a jogosult az indulásra.

A Szegeden rendezett európai kvalifikációs regattán Pétervári-Molnár ötödik, Gadányi a hetedik helyen zárt, de a kontinentális viadalról csak három kvótát osztottak ki. Majd az utolsó kvótaszerző luzerni világkvalifikációs regattán, ahol két indulási jog talált gazdára, utóbbi kilencedik, előbbi pedig tizedik lett.

Az egypárevezős számokban a rendező Franciaország számára tartottak fenn egy-egy kvótát, de mivel a házigazdák férfi és női csapatainak is sikerült kivívnia a szereplést, ezeket a "host country" kvótákat azoknak az országoknak osztják ki, amelyek még nem kvalifikáltak az olimpiára.

A magyarok 1932 óta minden olimpián részt vettek evezésben.

