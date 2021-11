A Nemzetközi Öttusa Szövetség (UIPM) kivette a sportág programjából a lovaglást.

Joël Bouzou, az UIPM alelnöke a L'Equipe francia sportnapilapnak szerdán megerősítette a brit Guardian erre vonatkozó keddi értesülését, és hozzátette, még nem dőlt el, hogy melyik sport kerül a lovaglás helyére.



"A lovaglás akadályt jelent az öttusa fejlődésében gyakorlati és anyagi szempontból is. Már három éve gondolkodunk ezen a lépésen" - fejtette ki Bouzou.



A francia sportdiplomata ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a döntésnek nincs köze a tokiói olimpián történt incidenshez: akkor Annika Schleu hiába vezetett toronymagasan a lovaglás előtt, nem bírt makacskodó lovával, amely folyamatosan ellenszegült, így a németek ötszörös világ- és háromszoros Európa-bajnoka pont nélküli teljesítménnyel gyakorlatilag kiszállt a versenyből.



A Guardian kedden arról is írt, hogy minden bizonnyal a kerékpározás kerülhet be az öttusába.



A lövészetből, úszásból, vívásból, futásból és lovaglásból álló öttusa az 1912-es olimpia óta szerepel az ötkarikás játékok programjában. A lebonyolítási rend sokszor változott az évek folyamán - például a lövészetet és a futást jelenleg együtt rendezik egy kombinált szám keretében -, de a sportágak sosem cserélődtek.

