A férfiaknál Lewis Hamilton és Lionel Messi megosztva, míg a nőknél Simone Biles lett 2019 legjobb sportolójaként a Laureus-díj kitüntetettje.

Először hozott holtversenyt a szavazás: a férfiaknál első brit Forma-1-es pilóta hatodszor lett világbajnok az autósport elitkategóriájában. Az argentin labdarúgó spanyol bajnok lett klubjával, az FC Barcelonával, míg a válogatottal harmadik helyen végzett a Copa Americán, így kiérdemelte hatodik Aranylabdáját, illetve a nemzetközi szövetségtől (FIFA) megkapta az év játékosa címet is.

With World Championships and Ballon d'Ors between them, @LewisHamilton and Lionel Messi share the #Laureus20 World Sportsman of the Year award - a moment of sporting history!



Congratulations guys!#SportUnitesUs pic.twitter.com/7akYcykux2 — Laureus (@LaureusSport) February 17, 2020



"A mi sportunkban nagyon kis mértékben, vagy egyáltalán nincs jelen a sokszínűség. Ezzel a problémával ismétlődően találkozunk” – hívta fel a figyelmet köszönőbeszédében Hamilton az autósport egyik jellegzetességére a Berlinben tartott gálán. "Mindannyiunk felelőssége, hogy erre használjuk kommunikációs csatornáinkat: a nemek közti egyenlőségért, integrációért tegyünk, képviseljük azt, ahol a világ ma tart."



A női sportolók között győztes, négyszeres olimpiai bajnok amerikai Simone Biles - akit tavaly is a legjobbnak választottak - öt aranyérmet nyert a stuttgarti vb-n, így immár 19-szeres világbajnoknak mondhatja magát.



Az év csapata a Dél-afrikai Köztársaság világbajnoki címet nyert rögbiválogatottja lett.

#StrongerTogether



An incredible Rugby World Cup triumph which showed the unique power of sport to unite



Congratulations @Springboks on winning the Laureus World Team of the Year #Laureus20 #SportUnitesUs pic.twitter.com/MHOupckGv4 — Laureus (@LaureusSport) February 17, 2020

A sportakadémia több mint 60 tagjának szavazatai alapján Dirk Nowitzki korábbi klasszis német kosárlabdázó életműdíjat vehetett át.

Giving so much to the game of basketball throughout his illustrious career, @swish41 earns the Laureus Lifetime Achievement Award



And it’s a pleasure to give the legend his award in his home country #Laureus20 #SportUnitesUs pic.twitter.com/bw6GNo4yaA — Laureus (@LaureusSport) February 17, 2020



Az előző év legjobbjait 2000 óta díjazzák.

Laureus-díj, 2019:

az év férfi sportolója: Lewis Hamilton (brit, Forma-1) és Lionel Messi (argentin, labdarúgás)

az év női sportolója: Simone Biles (amerikai, torna)

az év csapata: Dél-afrikai Köztársaság férfi rögbiválogatottja

az év áttörése: Egan Bernal (kolumbiai, kerékpár)

az év visszatérése: Sophia Flörsch (német, Forma-3)

az év fogyatékos sportolója: Oksana Masters (amerikai, sífutás)

az év extrémsportolója: Chloe Kim (amerikai, hódeszka)

Borítókép: Twitter/LaureusSport