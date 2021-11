Az Újpesti TE és a hazai öttusasport további képviselői is hangot adtak tiltakozásuknak annak kapcsán, hogy a nemzetközi szövetség (UIPM) tervezete szerint a lovaglás kikerül az öttusa programjából.

"Mély megdöbbenéssel követtük figyelemmel az öttusa sportágat érintő, közelmúltban kicsúcsosodó eseményeket" - áll a lila-fehér klub keddi tiltakozásában.



"Mentsük meg az öttusát! Az öt különböző - egyenként is embert próbáló - sportágból álló öttusa ugyanis olyan értéket képvisel, amelyet nem hagyhatunk veszni" - fűzte hozzá az UTE elnökségének nevében Őze István klubigazgató, egykori öttusázó. Hangsúlyozta, szomorúnak és megengedhetetlennek tartja, hogy egy több mint száz éve az ötkarikás játékokon jelen lévő sportágat mindenféle érvénytelen és értelmetlen hivatkozások mentén megcsonkítsanak.



"A modernkori olimpia megálmodója, Pierre de Coubertin báró a játékok felélesztésére éppen ezt a csodás sportágat álmodta meg, elképzelése szerint ugyanis a lovaglás, a párbajlövés, a párbajvívás, az úszás és a futás, azaz a modern pentatlon egy hírvivő által leküzdendő feladatokat jelképeznek" - fejtette ki Őze.



Kállai Ákos, a női válogatott szövetségi kapitánya az M4 Sport Sporthíradó című műsorában úgy fogalmazott, nemcsak idehaza, hanem az egész nemzetközi mezőnyben mindenki forrong, mind a versenyzők, mind az edzők, mind a szakvezetők.



"Gyomorforgató ez az állapot, amelyet a UIPM teremtett, ezzel gyakorlatilag nem sok mindent lehet csinálni. Az öttusa-társadalom minden tőle telhetőt megtesz és a lehető legszélesebb körben igyekszik ennek hangot adni" - fejtette ki Kállai.



A lövészetből, úszásból, vívásból, futásból és lovaglásból álló öttusa 1912 óta szerepel az ötkarikás játékok programjában. A lebonyolítási rend sokszor változott az évek folyamán - egyre rövidebb lett a program, a lövészetet és a futást jelenleg kombinálva rendezik, a legújabb verzió szerint pedig kieséses rendszerben, kilencven perces blokkokban zajlanak majd a versenyek -, de a sportágak sosem cserélődtek.



Hétfő délután a sportág egykori és jelenlegi hazai kiválóságai, olimpiai és világbajnokai - többek között Balczó András, Török Ferenc, Fábián László, Balogh Gábor, Marosi Ádám, Pécsi Gábor, illetve Gulyás Michelle - nyílt levelet juttattak el az MTI-hez, amelyben arra kérik a magyar szövetséget, utasítsa el a UIPM vezetősége által meghozott "abszurd döntést".



A vb-bronzérmes Gulyás kedden a Sporthíradóban kiemelte: noha a lovaglás komoly befolyásoló tényező, ugyanakkor a sportág része.



"Pont ettől izgalmas, hogy csak akkor van vége a versenynek, amikor beér az ember a célba. A lovaglás, a vívás olyan befolyásoló tényezők, amik kockára teszik a verseny végkimenetelét" - szögezte le. Hozzáfűzte, a tokiói olimpián - ahol 12. lett - a lovagláson múlt a helyezése, mivel az nem úgy sikerült, ahogy szerette volna.



"De mégiscsak öttusázó vagyok, kell ez az izgalom a nézőknek is, a lovaglást látványos is követni" - mondta Gulyás.

Borítókép: Facebook.com/UIPM