Michael van Gerwen mérhetetlen szomorúságáról számolt be rajongóinak.

Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, Michael van Gerwen megsemmisítő vereséget szenvedett a PDC világbajnokság negyeddöntőjében. A holland világbajnokot legutóbb Phil Taylor nullázta le a vb-n, de ennek már több, mint tíz éve. 2009-ben a későbbi világbajnok a legjobb 32 közt búcsúztatta 4-0-al Gerwent. Ezek után nem csoda, hogy a Chisnalltól eszenvedet 5-0 után nagyon csalódott a holland.

Gerwen Facebbok oldalán azt írta a meccsel kapcsolatban: Teljesen le vagyok sújtva, ma egyáltalán nem voltam ott a meccsen, cserbenhagytam magam. Ilyen még nem történt velem. Gratulálok Dave-nek, aki minden játékban kiemelkedő volt, és sok szerencsét kívánok neki a bajnokság hátralévő részére.

A hatalmas skalpot begyűjtő Dave Chisnall ugyanakkor a fellegekben járt a boldogságtól.

Twitterén úgy kommentálta a meccset, szavakkal nem lehet kifejezni, amit érez. Hozzátette Gerwen abszolút úriember volt, hiszen a megsemmisítő vereség után is összeállt vele egy közös fotóra.

Words can't express how happy I am to beat this man. Absolute gentleman to have this picture taken after the game. Onwards to the semi final tomorrow. Thanks for all the support. pic.twitter.com/a82ZuZYpDO