Sikeres kéthetes horvátországi edzőtáboron van túl a világbajnoki érmes, Európa-bajnok magyar evezős Galambos Péter.



„Mindkét héten több mint 20 órát edzettünk, az első héten egypárevezősben mentünk többet, ott voltak tesztek két-, és négyezer méteren” – árulta el Galambos Péter a Career Brand Management érdeklődésére.

"Általában úgy szokott lenni, hogy délelőtt és délután is evezés van. Ha bejön a rossz idő, akkor beiktatunk egyéb állóképességi edzéseket. Ergométert is vittünk, arra szerencsére csak egyszer kellett ráülni. Az időjárás diktálta a forgatókönyvet, de volt benne egy rendszer. Elég szeles volt az időjárás, de többet tudtunk a vízen lenni, mint a januári, törökországi edzőtáborban. Hideg szél fújt, de mivel egy szűkebb, hegyek határolta szakaszon tudtunk evezni, így nem tudott akkora hullámokat korbácsolni, mint Törökországban” – tette hozzá a tapasztalt evezős.



„A második héten elkezdtük a csapategységeket próbálgatni, én csak kétpárevezősben voltam érdekelt. Voltak ott is tesztelések, 1000 métereket húztunk, ott is az élen végeztünk Szklenka Bencével. A fő hangsúly az év ezen szakaszában még inkább a sok kilométeren van, de voltak intenzitások is, kezdünk a pályatempó felé is menni."

"Nagyon bíztató a kezdeti sebességünk, illetve, ahogyan együtt tudunk evezni. Majd versenykörülmények között fog megmutatkozni, hogy ez mire is elég a többiekkel szemben. Április 23-24-én lesz egy válogató, ahol fel tudjuk ezt mérni” – folytatta Galambos Péter, aki a soron következő megmérettetésig többnyire Vácon fog készülni.



„Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy Bence is váci, utazni sem kell, hogy együtt tudjunk edzeni.” – tekintett előre a 35 éves evezős, aki a válogató után világkupa versenyeken tervez majd indul.

„Egészségügyileg klappol minden, nagyon jó visszaigazolások voltak ezek a vízi tesztek, ahol egypárban és kétpárban is ott tudtam lenni az élen. Per pillanat minden sínen van, dolgozok rajta, hogy ez így is maradjon” – zárta szavait Galambos Péter.



Forrás és borítókép: Career Brand Management