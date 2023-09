A program első párjában szólították szőnyegre a két év kihagyás után idén visszatérő Juhászt, aki vasárnap szép győzelemmel kezdett, majd kikapott kazah riválisától. Rizabek Ajtmuhan később aztán a fináléig meg sem állt, ezzel vigaszágra segítve legyőzöttjeit.

A 28 éves magyar birkózónak hétfőn a legutóbbi két Európa-bajnokságon győztes Fejzullah Aktürkkel kellett megküzdenie. Juhász a meccs első menetében egyenrangú partnere volt a töröknek, igaz, Aktürk így is két kiléptetéssel és egy passzivitás ponttal 3-0-ra elhúzott. A második szakaszban aztán a kecskeméti sportoló már fáradtabbnak tűnt és a török előbb egy lendületes akcióval a hátára dobta, amivel 7-0-ra elhúzott, majd a folytatásban kiléptetéssel és mögékerüléssel elérte a technikai tushoz szükséges tízpontos különbséget.

"Nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek. Úgy érzem, idén sokat tudtam előrelépni és a kategória középmezőnyének a szintjét már elértem, de a legjobbak még messze vannak, őket kell utolérni, ezért fogok dolgozni tovább" - nyilatkozta búcsúja után Juhász.

Kevéssel utána a tavalyi budapesti Eb-n 57 kilóban bronzérmes Dollák Tamara következett, aki a 2022-es kontinensviadalt követően súlyos sérülés miatt egy évet kihagyott, s azóta a belgrádi az első világverseny, amin részt vesz. Az UTE birkózója ugyanakkor első meccsén nem tűnt rozsdásnak, a bolgár Dzanan Manolovát magabiztosan verte.

Dollák a találkozó első menetében is erőteljesebb volt riválisánál, akit le tudott vinni és a szünetre 3-1-es előnyt szerzett. A másodikban így a bolgár volt akciókényszerben, de a magyar sportoló nem adott esélyt neki, nagyon stabilan védekezett, ráadásul az utolsó percben egy gyönyörű levitelt is bemutatott (5-1), melyre videózást kértek a bolgárok, de az akció a zsűri számára is egyértelmű volt, így pedig Dollák Tamara végül 6-1-re győzött.

A hétfői versenynapon még további három magyar, Bognár Erika (55 kg), valamint a szabadfogású Muszukajev Iszmail (65 kg) és Bajcajev Vlagyiszlav (97 kg) lép szőnyegre.

Borítókép: MTI/Kovács Tamás