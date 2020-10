Dévai Boglárka Európa-bajnok tornásznak egy-két mozgást át kellett alakítania a két éves kihagyást eredményező súlyos sérülése és öt operációja után.

"Nagyon nehéz két évet tudhatok magam mögött, de most már kijelenthetem, hogy tényleg visszatértem, mert megvolt az első versenyem a sérülés óta" - mondta az M4 Sport hétfői, Sporthíradó című műsorában.



Dévai a péntektől vasárnapig Szombathelyen rendezett challenge világkupaversenyen aranyérmes lett ugrásban.



Hozzátette, ilyen hosszú kihagyás után nem voltak rosszak az ugrásai, az eredményről nem is beszélve, de a selejtezőben jobban teljesített, ahogyan a pontjai is bizonyítják.



"Az első ugrásom egy Jurcsenko-szuplé dupla csavar volt, ami a selejtezőben nagyon jól sikerült. Amióta megsérültem, nem tudtam ilyen jó dupla csavart bemutatni, edzésen sem. A második ugrásom egy Jurcsenko fél szuplé fél csavar volt, ami a döntőben jobban sikerült, nagyon örültem, hogy a selejtezőhöz képest javítani tudtam" - magyarázta Dévai.



A szombathelyi sportoló ezt megelőzően 2018 augusztusában, a glasgow-i kontinensviadalon versenyzett, és ott ugrásban aranyérmet nyert. Ezt követően, szeptemberben egy edzésen beütötte a lábujját a felemáskorláton, és csakhamar egy kisebb műtétre volt szüksége, mert egy letört csontszilánk miatt jelentős fájdalmai voltak. Az orvosi beavatkozás után a seb elfertőződött, ezért ismét kórházba került, és további operációkra került sor, a szteroidok miatt pedig komolyan károsodtak a szalagjai és az ízületei, így csak mankóval tudott járni. Tavaly tavasszal egy újabb - korrekciós - műtét, majd antibiotikumos kezelés következett, az edzéseket csak június elején tudta újrakezdeni, de a koronavírus-járvány miatti kényszerszünet következtében mostanáig kellett várnia, hogy ismét versenyezhessen.



Dévai hozzáfűzte, januárban tudta elkezdeni a teljes értékű munkát, azóta szinte fájdalommentesen készül.



"A sérülésem miatt járni és futni is újra kellett tanulnom, egy-két mozgást át kellett alakítanom, ami a tornasporthoz köthető. Ezek kicsit nehezebbek voltak, de viszonylag gyorsan meg tudtam tanulni" - magyarázta.

