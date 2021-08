Augusztus óta egyesületi formában működik a Közép-Európai Erősember-szervezet, azaz a CESA. A szervezet elnökével, az erősember-sport veteránjával, Sebestyén Jánossal beszélgettünk az új forma, no meg a CESA létrejöttének előnyeiről, a közös tervekről.

– Mi vezetett a CESA megalapításához?



– Egy hosszabb folyamat vége volt, amikor 2020 őszén több versenyzőtársammal együtt leültünk, és úgy döntöttünk, eljött a pillanat, hogy létrehozzuk a saját szervezetünket. Szerettük volna megteremteni annak a feltételeit, hogy a saját sorsunk kovácsaként, saját kezünkbe vegyük a szervezést. Azt éreztük, hogy változatosabb, szakmaibb, a sportág hazai fejlődését jobban szolgáló versenyeket tudunk megszervezni így. A cél az, hogy hosszabb távon szövetségi statusba kerüljünk, ám a mostani is fontos lépés volt – hivatalosan is egyesületként folytathatjuk a munkát.

– Mik a jelenlegi tervek?



– Az egyesület neve magáért beszél, szeretnénk túlnőni az országhatárokon, és a közép-európai, a magyarnál valamivel nagyobb és erősebb erősportkultúrákból érkező sportolókkal és sportvezetőkkel együtt dolgozni. A környező országokból már többekkel felvettük a kapcsolatot. Rengeteg a jó ötlet, csupán az a kérdés, a koronavírus mit tesz lehetővé. A minél több nemzetközi verseny segíthetne plusz tapasztalatokat szerezni a hazai versenyzőknek, ezzel pedig a sportág további fejlődését szolgálná idehaza.

– Hogy látja az erősportok helyzetét idehaza?



– Tarthatnánk előrébb is. Ha visszagondolunk, a kilencvenes- és aztán a kétezres évek elejére, elismeréssel tartozunk mind Fekete Lászlónak, aki idehaza minden kétséget kizáróan meghatározó alakja volt a sportágnak, és segített azt megismertetni a nagyközönséggel. Ám ahogyan teltek az évek, vele együtt az erősember-sport is kikerült a fókuszból. A 2010-es évek második felére kezdett el ismét felélénkülni a sportágunk, egyre több versenyzővel és nézővel. Ezt a folyamatot most a koronavírus akasztotta meg kissé. Itt főleg a nézőszámra gondolok, hiába tarthatjuk ismét nézők előtt a versenyeinket, az idei tapasztalat az, hogy még kissé talán félnek és ezért kevesebben jönnek ki, mint a vírus előtti időkben.

– Mi a CESA-tagok alapelve?



– Nehéz egyetlen frappáns mondatban megfogalmazni mindazt, amiben hiszünk. A legfontosabb talán az, hogy szenvedélyesen szeretjük ezt a sportot, és szeretnénk a lehető legjobb versenykörülményeket megteremteni. Talán úgy fogalmazhatnánk meg: hiszünk a tiszta, becsületes sportban, és a határaink feszegetésében.

– Bár már inkább szervezőként követi az eseményeket, mit szól a Prémium Liga élén alakuló csatához?



– Öröm nézni. Jó, hogy ennyire kiélezett a bajnokság. Ez is volt a célunk. Korábban megesett, hogy állomásról állomásra ugyanazt az öt versenyszámot ismételtük, ettől pedig kiszámítható volt a bajnokság. Most igyekszünk, igyekszem úgy összeállítani a programot, hogy helyszínről helyszínre mindig legyen legalább kettő olyan kihívás, amivel az előző időszakban nem találkozhattak versenykörülmények között az indulók. Emeltük a versenyszámok számát, öt helyett hatra, illetve a fordulókét is – nem is emlékszem olyanra, hogy a Prémium Liga elsőségéről hét verseny döntött volna összesítésben. Az elmúlt években többnyire öt fordulónk volt.

– Ki fog nyerni?



– Nem akarok tippelni. Molnár Zsolt hihetetlenül erős, nagyon jó formában van, de egyúttal már benne jár a korban. Juhász Peti jóval fiatalabb, ez mellette szól. Ugyanakkor Zsoltinak talán az egyik utolsó nagy lehetősége ez az összetett győzelemre – ez plusz motiváció. Biztos vagyok benne, hogy az utolsó versenyig nyitott lesz a kérdés. Annyi biztos, mindketten óriási munkát végeztek el idén.

– Prémium Liga utánra összejöhet egy regionális, de nemzetközi sorozat?



– A vírushelyzeten múlik, de dolgozunk rajta.

– Addig is melyek a kiemelt projektek?



– Jövő szombaton jön a Prémium Liga hatodik fordulója Balatonlellén, ez lesz a hagyományos vizes versenyünk, majd nem sokkal rá jön a kétnapos finálé. Ezzel párhuzamosan tamásiban a CESA Erőnapokra készülünk, ahol másodosztályú ligaforduló, illetve női versenyünk is lesz. Valamint több számban is rekordkísérletet láthatnak majd az érdeklődők. Szeptemberben zárul a másodosztály, majd az idény végén egy párosversenyünk is lesz még. Unatkozni nem fogunk.

