Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár szerint óriási érték lenne, ha a magyar férfi és női tornász válogatott is kijutna a párizsi olimpiára.

"Az mutatja, hogy milyen hatalmas eredmény lenne, ha maximális létszámmal lehetnénk jelen tornában Párizsban, hogy legutóbb a férfi csapat 1992-ben, a női pedig 1996-ban volt olimpián, azaz 32, illetve 28 éve. Amint azt a sportági vezetőktől megtudtam, ez egy évek alatt beérett, harapós, sikerre éhes válogatott, mindenki képes félretenni az egyéni érdekeit és a csapatot helyezi előtérbe. Ha mindenki hozza a tőle elvárható teljesítményt, nem vállal túlzó kockázatot, akkor meglehet a csapat olimpiai kvóta" - mondta az MTI-nek Schmidt Ádám, aki kedden meglátogatta a jövő szombaton kezdődő antwerpeni olimpiai kvalifikációs világbajnokságra készülő férfi válogatottat a tatai edzőtáborban.

Magyar Zoltán, a magyar szövetség elnöke örömmel számolt be arról, hogy úgy érzi: a csapat nagyon egyben van.

"Úgy gondoljuk, hogy akkor lehet meg a csapat olimpiai kvóta, ha minél kevesebb a rontás. Az alapkoncepció az, hogy a csapatérdek mindenek előtt. Az egyéni döntőkbe szinte csak maximális gyakorlatokkal lehet bekerülni, ugyanakkor ezekben benne van a rontás lehetősége is. Éppen ezért azt kértük a versenyzőktől, hogy most inkább ne a 100, hanem a 90-95 százalékos gyakorlatokra figyeljenek a selejtezőben. Aztán ha ez is elegendő a fináléra, akkor örülünk, de a legfontosabb, hogy csapatban jussunk ki az olimpiára. Aztán ott már lehet villogni. Ezt mindenki megértette" - mondta a távirati irodának Magyar.

Hozzátette: ha most sikerülne teljes létszámmal (csapatonként négy-négy fő plusz egy-egy tartalék) kvótát szerezni, akkor a versenyzők a következő négy-öt évre megalapoznák saját jövőjüket, illetve a sportágét is.

"Sajnos régen voltunk olimpián jelen csapatban. Eddig igazán esély sem volt rá, de most igen" - tette hozzá az elnök.

Berki Krisztián, a magyar szövetség sportigazgatója, lólengésben 2012-ben olimpiai aranyérmes, háromszoros világ- és hatszoros Európa-bajnok emlékeztetett rá, neki nem adatott meg, hogy csapatban olimpikon lehessen.

"Ez egy teljesen más érzés. Itt látom, ahogy egymásért is küzdenek, szorítanak, hogy a másik is szép gyakorlatot mutasson be. Extra energiák szabadulnak fel, de mégis tudják ezt kontrollálni, és tudják, hogy nem az egyéni, hanem a csapateredmény számít" - mondta Berki.

Kovács István, a férfi válogatott kapitánya elárulta, kedden (ma) és csütörtökön is olyan edzéseket vezényel, melyeken a sorrend az lesz, ami majd Antwerpenben is. A vb-re hatan utaznak, a csapatban öten szerepelhetnek, minden szeren négyen indulnak, és a legjobb három eredmény számít majd az eredménybe.

"Nagyon jó látni őket, együtt van a csapat. Minden reggel együtt étkeznek, együtt mozognak, közösek a programok, edzőként jó ezt átélni" - jegyezte meg a kapitány.

Az Eb-ezüstérmes Mészáros Krisztofer (Győri AC) kiemelte, hogy most már az "élesítés" zajlik, próbálnak a minél jobb végrehajtásra figyelni, de nem stresszelnek a vb és a nagy tét miatt.

"Szeretünk összejönni, edzőtáborban lenni, remek a hangulat és nagyon jó a társakkal lenni. Nagyon bízunk a szép eredményben, fantasztikus lenne együtt eljutni a párizsi olimpiára" - mondta Mészáros, aki a hétvégi ob-n öt szeren, talajon, lólengésben, gyűrűn, korláton és ugrásban is aranyérmes volt, és az egyéni összetettben is diadalmaskodott.

A junior összetett Európa-bajnok Molnár Botond (Győri AC) annyit jegyzett meg, hogy ő is nagyon élvezi a közös munkát, nagyon várja már a vb-t.

"Szeretnénk megmutatni, hogy ott vagyunk a világ tizenkét legjobb csapata között. Tudjuk, hogy most a csapat a legfontosabb, és megteszünk mindent. Keményen, de jó hangulatban készülünk" - fogalmazott.

A férfiaknál Mészáros Krisztofer, Balázs Krisztián, Tomcsányi Benedek, Molnár Botond, Kiss Balázs és Bátori Szabolcs, a nőknél - akik Budapesten készülnek - Kovács Zsófia, Székely Zója, Mayer Gréta, Czifra Bettina Lili, Bácskay Csenge és Szilágyi Nikolett alkotja a vb-csapatot.

A két csapat hétfőn utazik Antwerpenbe.

A férfi válogatott legutóbb 1992-ben, a női pedig 1996-ban volt olimpiai résztvevő, azóta csak egyéni versenyekben szerepeltek magyarok az ötkarikás játékokon.

A tavalyi liverpooli vb-n a csapatverseny első három-három helyezettje - a férfiaknál Kína, Japán és Nagy-Britannia, a nőknél az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Kanada - szerzett olimpiai kvótát. A további kilenc-kilenc indulási jogot az antwerpeni vb-n osztják ki. A belga városban kvótát szerez a férfiaknál az egyéni összetett első 12 helyezettje, valamint a hat szer három-három legjobbja, a nőknél pedig az első húsz és négy szeren a három-három legjobb. A csapattal már kvótás tornászok helyeit is kiosztják a szerenkénti döntősöknek, illetve az összetettben legjobb, kvótával még nem rendelkező versenyzőknek.

További kvótákat lehet szerezni a kontinensbajnokságokon, mégpedig egyéni összetettben nemenként kilencet (Európa 2, Ázsia 2, Amerika 2, Afrika 2, Óceánia 1), illetve szerenként és nemenként egy-egy kvótát a világkupasorozat alapján is kiosztanak. Jár egyéni kvóta az olimpiai házigazda Franciaországnak, és egy-egy szabadkártyát a nemzetközi szövetség, a Nemzeti Olimpiai Bizottságok Szervezete és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság közös testülete oszt ki.

Borítókép: MTI/Koszticsák Szilárd