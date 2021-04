Balázs Krisztián nyolcadik lett nyújtón a Bázelben rendezett torna Európa-bajnokság vasárnapi zárónapján.

A Ferencváros sportolója pénteken huszadik lett az egyéni összetett döntőben, ahol az ő nyújtógyakorlata kapta a második legmagasabb pontszámot (14,266.)



Az ifjúsági olimpiai bajnok, illetve junior Európa-bajnok és világbajnoki bronzérmes Balázs Krisztián - a magyar szövetség beszámolója szerint - a Kolman-elemnél túlságosan távol került a nyújtótól, nem tudta elkapni, így leesett a szerről, bár a teljes gyakorlat alatt nagyon elegánsan tornázott.



"Az új elememet rontottam el, amit idén építettünk be, de eddig ezt ötből ötször megcsináltam: az otthoni két versenyen, itt pedig a pódiumedzésen, a selejtezőben és az összetett döntőben" - nyilatkozta Balázs Krisztián, aki elmondása szerint nyugodtan állt oda a szerhez, persze, az egészséges versenydrukk dolgozott benne, de tudta, hogy biztos a gyakorlata.



"Nagyon el vagyok keseredve, hiszen 14 ponttal nyertek, és ugye én ennél többet kaptam az egyéni összetett döntőben. Úgy éreztem, jól fel vagyok készülve. Nagyon sok munka volt ebben a gyakorlatban, ezért is ment eddig ilyen jól, ilyen biztosan. Igazából nem tudom, hogy mi történt" - magyarázta az FTC tornásza.



Hozzáfűzte, szerinte technikailag minden rendben volt, de talán még jobban kell összpontosítania, és hozzászoknia a felnőtt közeg döntőihez.

Kovács István szövetségi kapitány is szomorúan nyilatkozott, de rávilágított, hogy nyújtón "rengeteg nagy név" hibázott az egész Európa-bajnokság során.



"Ha Krisztián megcsinálja a gyakorlatát, meg lett volna az érem. Persze, elsőévesként az is szép eredmény, hogy ott volt a fináléban, jó belépő a felnőttek közé. Az látszik, hogy az egyik legtechnikásabb tornász nyújtón, le a kalappal előtte, hogy mindhárom napot így végig tudta csinálni" - mondta a kapitány.



A bázeli versenyen a magyar csapat legjobbja a férfiaknál Balázs Krisztián volt, a nőknél pedig Székely Zója és Bácskay Csenge, előbbi az egyéni összetettben 16., utóbbi 17. lett, és Bácskay az ugrás döntőjében hatodikként zárt.



"Összességében azt lehet mondani, hogy ez egy olyan Európa-bajnokság volt, ahol nekünk, magyaroknak semmi nem jött össze. Mindenesetre ez egy nagyon fiatal csapat, többet kell edzeni, nagyobb koncentrációra lesz szükség, de egy biztos, van bennük potenciál" - összegzett Altorjai Sándor delegációvezető.

Eredmények, szerenkénti döntők:



férfiak:



nyújtó, Európa-bajnok:

David Beljavszkij (Oroszország) 14,056 pont

2. Andreas Toba (Németország) 13,833

3. Adem Asil (Törökország) 13,766

...8. Balázs Krisztián 12,600

ugrás, Európa-bajnok:

Igor Radivilov (Ukrajna) 14,716 pont

2. Andrey Medvedev (Izrael) 14,658

3. Giarnni Regini-Moran (Nagy-Britannia) 14,583

korlát, Európa-bajnok:

Ferhat Arcian (Törökország) 15,300

2. David Beljavszkij (Oroszország) 15,133

3. Christian Baumann (Svájc) 15,100

nők:



gerenda, Európa-bajnok:

Melanie de Jesus dos Santos (Franciaország) 13,900 pont

2. Sanne Wevers (Hollandia) 13,866

3. Anasztaszija Bacsinszka (Ukrajna) 13,333

talaj, Európa-bajnok:

Jessica Gadirova (Nagy-Britannia) 13,966 pont

2. Angelina Melnyikova (Oroszország) 13,900

3. Vanessa Ferrari (Olaszország) 13,600

Borítókép: Eurasia Sport Images/Getty Images