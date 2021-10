Beugróként remekelt Galambos Péter a XV. NN Ultrabalatonon, végül csapata legjobbja volt, s dobogóra állhatott a rangos futóversenyen.

Rekordszámú, 17 ezer futó indult a XV. NN Ultrabalatonon, amelyen a világbajnoki érmes, kétszeres Európa-bajnok magyar evezős Galambos Péter második helyezett lett egy öt fős csapat tagjaként.



„Másfél hónappal ezelőtt egy régi evezős kolléga keresett meg, hogy indulnak az Ultrabalatonon és keresnek egy ötödik tagot, mert valaki nem tudta vállalni – árulta el a Career Sport Management érdeklődésére Galambos Péter, akinek nagyon tetszett a koncepció, úgyhogy örömmel vállalta a kihívást.



„Túl sok időm nem volt erre a felkészülésre, két héttel korábban még evezős versenyem volt. Egy kis ínhüvelygyulladás miatt ki kellett még hagynom három napot a verseny hetén, így végül is picit pihentebb voltam” – jelentette ki a 34 éves élsportoló.





„Úgy osztottuk fel a 216 kilométert, hogy mindenki nagyjából 4×11 km-t fusson. Én voltam a második ember, először Zánka környékén futottam, majd Gyenesdiás-Keszthely, Balatonlelle-Balatonszemes következett. Balatonakarattya után Balatonfűzfőn volt a befejező állomásom. A csapatunk délután fél háromkor rajtolt el Balatonfüredről, én pedig délután 4-kor, este 8-kor, éjfélkor és hajnal 3-kor futottam” – engedett betekintést a versenybe Galambos Péter.

„Tavaly és tavaly előtt is indult ez a csapat, persze kicsit más felállásban. A csapatunkban többen is rendszeresen futnak, egyikük ultra távokat is teljesít, a csapatkapitány korábban kajakozott, mindenki rendelkezik sportmúlttal. Tavaly negyedikek lettek, kevéssel maradtak a le a dobogóról, idénre az volt a terv, hogy el kellene csípni a harmadik helyet."

"Ehhez ők is keményebben dolgoztak, illetve én is nagyot tudtam lendíteni a csapaton, én lettem a leggyorsabb tag” – folytatta az evezős, aki ugyanolyan gyorsan tudta lefutni a négy etapot, végig 3 perc 49 és 52 másodperc közötti kilométereket futott.



A Béláim AzÚrban nevet viselő csapatot két kerékpáros, illetve két gépjármű is segítette.

„Amikor valaki befutott, hagytunk neki időt lenyújtani, átöltözni, feltöltődni, addig a másik autó már elindult a soron következő futóval a következő állomásra, a visszamaradt autó pedig később csatlakozott be a többiekkel. Ez már egy korábban jól kidolgozott stratégia volt. Szenzációs időt fogtunk ki, végig kellemes meleg volt. Nagyon jó volt a hangulat, a légkör, nekem abszolút új élmény volt sötétben fejlámpával futni, azt is nagyon élveztem. Nagyon tetszett az is, hogy a csapatban egymásért is futottunk” – zárta szavait Galambos Péter, aki idén még két futóversenyen szeretne elindulni, Siófokon egy félmaratont, Szentendrén pedig egy 10 kilométeres távot teljesítene.

Forrás: careersport.hu

Képek: Facebook.com/Galambos Péter Kisgalamb