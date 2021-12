Magabiztosan várja a londoni darts-világbajnokság szerdai rajtját a címvédő Gerwyn Price, akit ellenfelei, a szakértők és a fogadóirodák is a legnagyobb esélyesnek tartanak arra, hogy elvigye a győztesnek járó 500 ezer fontos fődíjat.

A korábbi profi rögbijátékos legnagyobb riválisa a 2020-as bajnok skót Peter Wright és a 2019-ben győztes holland Michael van Gerwen lehet. Utóbbi két versenyző az elődöntőben találkozhat egymással, az első kiemelt a világranglistát vezető Price.

A walesi játékos - aki szeptemberben megnyerte Budapesten a Hungarian Darts Trophyt is - címvédőként hagyományosan már a szerdai nyitónapon megkezdi szereplését az Alexandra Palace-ban.



"Adjanak még nekem két vagy három évet, és még sokkal dominánsabb leszek. Még úgy is, hogy már most én vagyok a világbajnok és a ranglistavezető" - mondta a rajt előtt.

A 2022-es vb január 3-án zárul.

