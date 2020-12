Travis T. Tygart, az Egyesült Államok Doppingellenes Ügynökségének (USADA) ügyvezetője kemény kritikát fogalmazott meg a nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) csütörtöki ítéletével szemben, amellyel ugyan jóváhagyta Oroszország eltiltását, de felére csökkentette a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) által tavaly decemberben kiszabott négyéves büntetést.

Tygart "pusztító döntésről" beszélt, amely szerinte jelentősen gyengíti a szankciókat.



"Ez egy katasztrofális csapás a tisztán versenyzőkre, a sport integritására és a jogállamiságra" - jelentette ki az USADA vezetője.



A határozat továbbra is megakadályozza az orosz sportolókat abban, hogy a következő két olimpián, illetve világbajnokságokon országuk zászlaja alatt induljanak és lejátsszák tiszteletükre a himnuszukat. A CAS-döntés értelmében az oroszok a 2021-re halasztott tokiói nyári, valamint a 2022-es pekingi téli játékokon sem indulhatnak nemzetük képviseletében, mint ahogy a 2022-es, katari világbajnokságon sem. Továbbá 2022. december 16-ig nem jogosultak nagyobb sportesemény megrendezésére, valamint arra ajánlatot tenni.



"A WADA és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság ezt a mocskos orosz doppingügyet az első naptól manipulálta és félrekezelte. A politika ismét felülírta az elveket" - fogalmazott Tygart.



A moszkvai doppingellenőrző laboratórium működését és a RUSADA-t 2015 végén függesztették fel, miután a WADA az év novemberében nyilvánosságra hozta illetékes bizottságának vizsgálati jelentését, amely megállapította, hogy Oroszországban átfogó doppingolás zajlott. Egy évvel később a WADA által megbízott kanadai jogászprofesszor, Richard McLaren vezette független vizsgálóbizottság arra a következtetésre jutott, hogy Oroszországban a doppingot állami támogatással, rendszerszintűen alkalmazták. A jelentés szerint az orosz doppingellenőrző szervek 2011 és 2015 között harminc sportágban mintegy ezer sportoló vizsgálati mintáját manipulálták, illetve pozitív teszteredményeket titkoltak el.



Tygart szerint nagyon rossz döntés született.