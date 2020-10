Az Ultrabalatonon évek óta kijelölnek egy szakaszt, amely az emlékezésről szól. A szervezők hitvallása szerint az emberek gondolatai a futás közben a legtisztábbak, így egy hosszabb szakasz tökéletes arra, hogy azokra is gondoljunk, akik már nem lehetnek velünk.

A 2007 óta egyre nagyobb népszerűségnek örvendő tókerülőn idén a 29 éves korában elhunyt Tóth Róbertre emlékeznek. Az ifjúsági Európa-bajnok kajakosnál 2017-ben diagnosztizálták az adenoid cisztikus carcinoma nevezetű kórt, ami a sportoló könnycsatornáját támadta meg, majd a gerincében és a májában is áttéteket képzett.



A fiatal sportoló számára több szervezet is gyűjtést indított, hogy Amerikába utazhasson gyógykezelésre. 2019-ben az Ultrabalaton is az ügy mellé állt. A chipek vissza nem kért betéti árából többek között a kajakos gyógyulását is támogatták.







Bár Tóth Róbert kitartóan küzdött a halálos kór ellen, 2019. szeptember 30-án szervezete feladta a harcot. Az október 3-án rajtoló verseny Siófok-Sóstó és Balatonvilágos közti szakaszán ezúttal neki állítanak emléket.

Hasonló emlékszakaszra már többször volt példa. Tavaly egy győri háziorvosnak, Dr. Vajna Péternek állítottak így emléket, 2018-ban pedig a Mont Blancon életét vesztő, fiatal hegymászóra, Kovács Danira emlékezhettek a résztvevők.



