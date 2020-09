A múlt évben több egyre több tornász szólalt fel, hogy országuk szövetsége nem tanúsít feléjük megfelelő bánásmódot. A feszültséget tovább növelte az amerikai szövetségről a Netflixen megjelent az Athlete A (Az első tornász) című dokumentumfilm, ami részletesen bemutatta, hogy a szövetség milyen szerepet játszott a tornászok zaklatásában, és az abúzussal kapcsoaltos ügyel eltusolásában. A dokumentumfilm megjelenése után Nagy-Britanniában, Hollandiában, Ausztráliában és Új-Zélandon is egyre több ügy látott napvilágot. Most a már visszavonult brit tornász, Amy Tinkler közösségi oldalán azzal vádolta a brit szövetség elnökét, hogy „meghosszabbította szenvedéseit”, és követelte, hogy kérjen tőlük bocsánatot.



A 20 éves tornász Rióban bronzérmet szerzett, majd 2019 decemberében abbahagyta a sportolást, mert úgy érezte a szövetsége nem kezeli megfelelően a visszaéléseket. A tornász ekkor egy panaszt is benyújtott, erre azonban azóta sem érkezett válasz a brit szövetség részéről. A botrány kirobbanásakor Amanda Reddin vezetőedző ellen is nyomozást indítottak, aki ideiglenesen félreállt posztjáról.

Amy Tinkler azonban úgy gondolja még mindig nem kaptak választ a panaszaikra, ezért nyílt levélben kérte Allent, hogy 7 napon belül válaszoljon a kérdéseire.



A Twitteren közzétett bejegyzésében ezt írta:

„272 nap telt el azóta, hogy bejelentettem a panaszom, 25 nap pedig azóta, hogy e-mail-ben közölték velem az Amanda Reddinnel és a szövetséggel kapcsolatos panaszom kivizsgálták, és az ügyet lezárták.”



„Háromszor írtam e-mailt a szövetségnek, hogy magyarázatot szeretnék és egy összefoglalót a vizsgálatról.”



„Nem kaptam semmit.”

„Ön szerint ez elfogadható?”



„Miért telik ennyi időbe, hogy megossza velem az információkat?”

„Nem hiszem, hogy ez elfogadható.”

„Úgy érzem elég időt adtam a szövetségnek ahhoz, hogy cselekedjenek.”



„Ezt önnek elnökként be kellene ismernie.”

„Beismeri ezt?”



„Büszke arra, ahogy velem bánnak?”



„Most már teljesen nyilvánvaló, hogy csak akkor cselekednek, amikor fény derül az igazságra.”

„Figyelmen kívül hagyják azokat, akiket támogatnia kellene.”

„Elnökként miért hagyja, hogy így legyen?”

„Miért alakította ki ezt a kultúrát?”

„Kulcsfontosságú emberekkel beszéltem, mégsem vitatták meg a panaszom, és nem segítették a nyomozást.”

„Kivel beszélt a panaszom kivizsgálásakor?”



„Miért nem kérdezték meg ezeket a kulcsszereplőket?”





Tinkler azt is állította, hogy augusztusban egy harmadik féltől tudta meg, hogy lezárták a panaszát, de vele ezt csak 24-én közölték hivatalosan, a brit média nyomására.



„Miért tévesztett meg a panaszom kimenetelét illetően?”

„Összefoglaló eredményt vártam.”



„Azt mondja, hogy ez a munkavállalók adatvédelmi jogai miatt nem lehetséges.”



„Más esetek lezárása után viszont mindig megosztotta az eredményeket, és annak részleteit.”

"Miért kezel engem másképp?"



"Tudja, hogy tetteivel meghosszabbítja a szenvedéseimet?"



"Jane! Csak azt kérem, hogy legyen őszinte, nyitott és vezess úgy, ahogy azt egy elnöknek kell."



"Kérem segítsen!”



"Kérem, segítsen az összes tornásznak, és ne söpörjön minket félre.”



„Vegyen komolyan engem, a többi sportolót, és a saját vezetői szerepét, és válaszoljon az elkövetkezendő 7 napban” – zárta sorait a tornász.



A nyílt levelet követően a szövetség válaszolt. Levelükben azt írták, bocsánatot kérnek Amytől, amiért kommunikációs problémáik voltak a panaszával kapcsolatosan.



„Megérdemli a válaszokat, és faljánljuk, hogy találkozzunk, akár személyesen, akár virtuálisan, és megbeszéljük az ügyet” – tették hozzá.

Forrás:insidethegames.biz

Borítókép: Laurence Griffiths/Getty Images