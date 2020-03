A 2020-as, tokiói nyári olimpia és paralimpia elhalasztásának nyomán nyilvánvalóvá vált, hogy a 2021-es esztendő során szinte egymást érik majd a különböző világesemények a sportban.

Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke és Abe Sindzó japán miniszterelnök kedden állapodott meg arról, hogy a koronavírus-járvány miatt az idén nyárra tervezett ötkarikás játékokat jövőre halasztják, de legkésőbb 2021 nyarán meg kell rendezni.

Ez számos sportág jövőre tervezett nagy eseményét érinti majd, ugyanakkor a sportági szakszövetségek rugalmasnak tűnnek, többek között a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség (FINA), valamint a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA) is jelezte már, hogy az olimpia halasztása esetén új időpontot keres saját 2021-es világbajnokságának.



Korábban az idén június-júliusra tervezett labdarúgó Európa-bajnokságot halasztották el jövőre, az esemény új időpontja 2021. június 11. és július 11. között lesz.



Az olimpiának még nincs konkrét időpontja, de ha jövő nyáron rendezik, akkor vélhetően a futball Eb után röviddel kezdődhet majd a tokiói csúcsesemény.

A vizes-világbajnokságot jövőre a szintén Japán Fukuokában rendezik, az atlétikai vb-re pedig az egyesült államokbeli Eugene-ben kerül sor.



Az év elején alpesisí-világbajnokság lesz Cortina d'Ampezzóban február 7-től 21-ig, az északisí-vb-t pedig február 23. és március 7. között rendezik Oberstdorfban.



Mindezeken túl számos sportágban rendeznek még világ- és Európa-bajnokságot jövőre, így az olimpia egyéves halasztása a teljes nemzetközi versenynaptárat befolyásolja majd.

A NOB közleményében kiemeli, hogy az olimpiai láng marad Japánban és egyezség született arról is, hogy az elnevezés nem változik, a jövő évi játékoknak is 2020-as olimpiai és paralimpiai játékok lesz a neve.

Ettől függetlenül a halasztás azt jelenti, hogy 2021-ben először rendeznek nyári olimpiai játékokat páratlan évben. A modernkori játékok 124 éves történetében korábban nem volt példa halasztásra.

Törlés már volt, mégpedig ötször: az első világháború idején az 1916-os berlini játékok maradtak el, majd a második világháború alatt az 1940-es, eredetileg Tokiónak, majd Helsinkinek ítélt, valamint az 1944-es londoni nyári, továbbá az 1940-es szapporói és az 1944-es Cortina d'Ampezzó-i téli olimpiát nem rendezték meg.

Az olimpiák számozásába a törölt olimpiákat is beleszámítják. Így a jövő nyári olimpia a 32. annak ellenére, hogy valójában csak a 29.

Pénzügyi szakértők szerint az olimpiai játékok halasztása Japánnak 670 milliárd jenbe (1,9 billió forint) kerül.

Az olimpiára a tervek szerint 7,8 millió darab jegyet értékesítettek volna, amelynek egy részét már eladták, júniusban indult volna a második kör. Kérdés, hogy a már eladott jegyekkel mi lesz. Az elmúlt hetek koronavírus-járvány miatt előállt halasztásokkal kapcsolatban a szervezők azt a gyakorlatot vezették be, hogy a jegyek a későbbi időpontra is érvényesek, de vissza is válthatók, könnyen lehet, hogy így lesz ez az olimpiával kapcsolatban is.

Korábban a Magyar Olimpiai Bizottság úgy becsülte, hogy 13 magyar érmet és még 24 pontszerző helyezést vár az olimpián. Kérdés, hogy az egy éves eltolást számítva mennyiben változik a helyzet. Ugyanis jelenleg a koronavírus-járvány miatt mindennapi nehézséget okoz a sportolók edzése és felkészülése is.

Vannak olyan sportolóink - Földházi Zsófia öttusa világbajnok és Gercsák Szabina cselgáncsozó világbajnok -, akik sérülésük miatt nem indulhattak volna Tokióban idén nyáron, így viszont a halasztás miatt akár ők is újra esélyt szerezhetnek.

Nem mindenkinek kedvez azonban a halasztás.

Ungvári Miklós olimpiai bajnok cselgáncsozó számára a tokiói ötkarikás játékok elhalasztása azt jelenti, hogy pályafutása véget ért, míg Cseh László úszó egyelőre mérlegeli a helyzetet.

"Ez egyet jelent a visszavonulásommal, el vagyok keseredve" - idézte a Nagy Sportágválasztó közleménye a 39 éves Ungvárit, aki 2012-ben Londonban a 66 kilogrammos súlycsoportban lett második.



A négyszeres olimpiai ezüst- és kétszeres bronzérmes Cseh László már korábban kijelentette, hogy a tokiói viadalon zárná le pályafutását.



"Amikor először meghallottam a hírt, egy pici megnyugvást éreztem, hiszen nem lesz bennem rossz érzés amiatt, hogy itthon ülök és nem tudok edzeni. Hogy mi lesz velem, azt most még nem tudom megmondani" - mondta a 34 éves versenyző a közmédiának adott interjújában.



Felmerül az újraíródó versenynaptár, a halasztott kvalifikációs versenyek kapcsán az is, hogy a korosztályos versenyzők között ez alatt az egy év alatt óriási változások történhetnek. Hiszen lesznek olyan sportolók, akik így egyik korosztályból a másikba kerülnek át. Kérdés, hogy ebben az esetben is ugyanolyan esélyekkel indulhatnak-e, mint korábban.

Borítókép: Clive Rose/Getty Images