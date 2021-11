Az összes brit és magyar olimpiai érmes öttusázó, valamint 11 másik országból további ötkarikás érmesek - összesen negyvenhatan - levélben fordultak Thomas Bachhoz, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnökéhez, hogy járjon közbe az öttusalovaglás megmentéséért.

Úgy fogalmaznak, hogy a nemzetközi sportági szövetség (UIPM) elnöksége az öttusatársadalommal történt egyeztetés nélkül döntött arról, hogy a lovaglás a 2024-es párizsi olimpia után már nem lesz része a sportágnak. Emlékeztetnek rá, hogy a UIPM érvelése szerint ez a változtatás a NOB kérésére vált szükségessé, ugyanakkor hozzáteszik: függetlenül attól, hogy ez-e a helyzet, a NOB-elnök közbenjárását kérik.



A lovaglást a sportág alaptusájának nevezik, jelzik, hogy az öttusa sportág az elmúlt két évtizedben bizonyította, hogy szabályváltoztatásokkal képes modernizálódni, egyúttal leszögezik: a lovaglás kivételével nem szűnnének meg a sportággal szembeni fenntartások, éppen ellenkezőleg, új kihívások merülnének fel, ráadásul versenyzők százainak több éves kemény munkáját döntené romba a változtatás. A megoldás szerintük a lovasszámmal kapcsolatos sztenderdek emelése, a biztonság növelése, illetve általánosságban az úgynevezett lovas munkacsoport ajánlásainak elfogadása lenne.

"Úgy hisszük, ez a megközelítés mindenki érdeke, beleértve a NOB-ot is" - olvasható a levélben, melyben az aláírók azt kérik Thomas Bachtól, hogy lépjen fel ez ellen a döntés ellen, amely nemcsak az öttusa, de az olimpiai játékok presztízsére nézve is romboló hatású.



A szignálók közül a legfiatalabb a 26 éves brit Joseph Choong, aki idén Tokióban győzött, a legidősebb pedig a 94 esztendős Benedek Gábor, aki az 1952-es helsinki játékokon nyert csapatban aranyat, egyéniben pedig ezüstöt. A levél alján szereplő két "fő aláíró" a brit Kate Allenby, a sydneyi játékok harmadik helyezettje és Marosi Ádám, a londoni olimpia bronzérmese.



A UIPM ugyancsak csütörtökön hivatalos tájékoztatást adott ki, melyben arról számol be, hogy a sportágat megálmodó báró Pierre de Coubertin családja ösztönzi az öttusaközösséget, hogy maradjon elkötelezett az innováció, a változtatások mellett.



A Pierre de Coubertin Családi Egyesület a történelmi folyamat határozott támogatásáról szóló levelet írt a nemzetközi szövetségnek - a UIPM közlése szerint. Az Alexandra Navacelle de Coubertin elnökölte, párizsi székhelyű egylet a UIPM hétvégi kongresszusa előtt azt írta: Coubertin értékelne egy olyan új tusát, amely megtestesíti az öttusa szellemiségét és modernizálja a sportágat.

A UIPM szombaton és vasárnap tarja online kongresszusát, melyen tisztújítás mellett a lovaglás lecserélése is napirendre kerül. A nemzetközi szövetség végrehajtó bizottsága november 4-én hozta nyilvánosságra azt a döntését, hogy a párizsi olimpia után a lovaglás már nem lesz része a sportágnak.



A sportág vezetése arra hivatkozik, hogy a NOB-bal történt korábbi egyeztetések során egyértelművé váltak azok a kritériumok, melyek alapján az ötkarikás programot a jövőben összeállítják, az öttusalovaglással kapcsolatban pedig többször felmerült kritikaként, hogy sokak számára nem eléggé hozzáférhető, illetve hogy a versenyek végeredményét nagy mértékben, esetenként nem fair módon befolyásolja.

A döntést, illetve annak nyilvánosságra hozatalát követően több fórumon nemzetközi tiltakozás indult.

A NOB programbizottsága jövő szerdán ül össze, majd december 7-9-én a végrehajtó testület foglalkozik a 2028-as programmal. A tagságnak a pekingi téli olimpia idején lesz lehetősége jóváhagyni az előterjesztést.

A lövészetből, úszásból, vívásból, futásból és lovaglásból álló öttusa 1912 óta szerepel az ötkarikás játékok programjában. A lebonyolítási rend sokszor változott az évek folyamán - egyre rövidebb lett a program, a lövészetet és a futást jelenleg kombinálva rendezik, a legújabb verzió szerint pedig kieséses rendszerben, kilencven perces blokkokban zajlanak majd a versenyek -, de a sportágak sosem cserélődtek.

