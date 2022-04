Saját bevallása szerint a mennyet és a poklot is megjárta az angliai Lakeside-ban Ihász Veronika, az első magyar dartsos, aki mérkőzést tudott nyerni világbajnokságon.

A vasárnapig tartó vb első fordulójában a magyar dartsos az amerikai Paula Murphyt győzte le 2-0-ra, és bár a nyolcaddöntőben az ötödik kiemelt angol Beau Greavesszel szemben 2-1-re alulmaradt, a második meccsen megdobta a vb-k történetének legmagasabb, női induló által elért kiszállóját, 164-ről fejezte ugyanis be a játékot.



"Érdekes volt ez a pár nap, megjártam a mennyet és a poklot is, de nagyon jólesett, ahogyan a magyar dartsosok támogattak, a velem kint lévő csapat pedig csodálatos munkát végzett, mindent megtettek, hogy a lehető legjobb állapotban álljak oda a tábla elé" - nyilatkozta pénteken Ihász az M4 Sport Sporthíradójának. Hozzátette, kicsit még csalódott a vereség miatt, úgy érzi, jobban teljesíthetett volna az angol riválissal szemben.





Veronika Ihasz produced the highest checkout ever hit in a Women’s World Championship at the Lakeside! #WDFDarts pic.twitter.com/fSrHbKl0aT