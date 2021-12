Régóta áhított trófea került a 14 éves ajkai sakkozó, Gaál Zsóka karácsonyfája alá. Az ígéret korábban már háromszor is a korosztálya világbajnokságának a második helyén végzett – egy évvel ezelőtt például a holland Eline Roebers ellen csak hajszállal lemaradva az első helyről, ezúttal nem engedte ki a kezéből a győzelmet.





Az online lebonyolított tízfordulós, oda-visszavágós tornán az U14-es világbajnoki címért a szuperdöntőben hat reménység, Zsóka mellett az indiai Savitha Shri B, az egyaránt orosz Alexandra Svedova és Valerija Klejmenova, a perui Fiorella Contreras Huaman, valamint a vietnámi Linh Dan Nguyen küzdött meg.



A legmagasabb Élő-pontszámmal büszkélkedő, az U14-es világranglistát vezető magyar lány esélyesként vágott neki a viadalnak, és ahhoz is méltóan játszott. Bár a döntőben sokáig Contreras Huaman állt az élen, a hajrában a perui tinédzsernek is több megingása volt. Zsóka pedig ezt is kihasználva előzte meg őt, és a Klejmenova elleni szerdai győzelmével biztosította be az első helyét. A nemrégiben a női felnőtt Eb-n is bemutatkozott, az U14-esek között már világkupát nyert Zsóka a megszerezhető 10 pontból 6,5-öt gyűjtve lett a vb-első.



Három ezüstérem után idén beérett a sok korábbi kihívás és a millió órányi felkészülés, Zsóka ugyanis az élen végzett! Csodaszéppé téve mind a családja, mind a sakksportág

