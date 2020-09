Az amerikai Bryson DeChambeau nyerte meg vasárnap az év második Major-versenyét, a 12,5 millió dollár összdíjazású US Opent.

A 27 éves játékos az év elején úgy döntött, változtat a játékhoz való addigi hozzáállásán és teljesen új szisztéma szerint kezdett el dolgozni. Bevetette magát az edzőterembe és a koronavírus-járvány miatti szünet alatt közel 15 kiló izmot épített magára.



A különleges diétának és a rengeteg erősítésnek elmondása szerint nem a hiúság volt az oka, hanem kizárólag a minél eredményesebb golfozás elősegítése.



Meggyőződése szerint ugyanis a megnövelt testi erővel növelni lehet az elütések hosszát, ami aztán nagyban könnyíti a játékot a pályák hátsó szakaszában.



Az elmélet igazolására nem is kellett sokáig várni, DeChambeau ugyanis a négynapos US Openen kiemelkedő játékkal tudott győzni a New York állambeli Mamaroneckben található Winged Foot Golf Clubban, mely az egyik legnehezebb pályának számít a világon. Ezt jól szemlélteti, hogy a mostani viadalon egyedül a győztes zárt az alapütésszámnál jobb eredménnyel.



DeChambeau az utolsó nap előtt két ütés hátrányban volt az újonc Matthew Wolffal szemben, ám gyorsan utolérte 21 éves riválisát, akit végül hat ütéssel előzött meg.



"Hirtelen sokkal erősebb lettem. Nem a jobb ütők miatt, hanem magamtól, a mindennapi edzéstől 20-25 yarddal hosszabbakat tudok ütni" - mondta karrierje első Major-trófeájának megszerzését követően a golfozó, aki 2,25 millió dollárt (683 millió forint) kapott a bajnoknak járó kupa mellé.



A Winged Foot komoly gondot okozott szinte mindenkinek, olyan sztárok, mint Tiger Woods, Jordan Spieth vagy Phil Mickelsont két nap után kiestek, de a világelső Dustin Johnson is 11 ütéssel maradt el a győztestől és öt ütéssel zárt az alapütésszám felett. Igaz, ezzel együtt is az ötödik helyen végzett.



Eredmények:

1. Bryson DeChambeau (amerikai) 274 ütés (69, 68, 70, 67)

2. Matthew Wolff (amerikai) 280 (66, 74, 65, 75)

3. Louis Oosthuizen (dél-afrikai) 282 (67, 74, 68, 73)

